ELETTI LEGA CAMERA E SENATO/ Nomi proporzionale e uninominale, tutti i seggi

Eletti Lega al Senato e alla Camera: tutti i nomi e i seggi del proporzionale e dell'uninominale. La possibile pattuglia del Carroccio nel nuovo Parlamento incerto

Eletti Lega, Camera e Senato, Matteo Salvini (LaPresse)

Eletti Lega Camera e Senato: nomi proporzionale e uninominale del Carroccio. Il partito guidato da Matteo Salvini è tra le rivelazioni delle elezioni politiche 2018, scavalcando per la prima volta nella storia Forza Italia come primo partito di Centrodestra: la coalizione, formata inoltre da Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e Noi con l’Italia – Udc, ha ottenuto il 37 per cento dei consensi. La Lega, dal canto suo, ha ottenuto il 17,37 per cento alla Camera e il 17,62 per cento al Senato. Matteo Salvini, come gli altri leader di Centrodestra, ha rivendicato il mandato di formare il governo ed è al lavoro per formare la squadra dei ministri. Qui sotto vi proponiamo un’ipotesi per tutti gli esponenti del Carroccio eletti con il sistema proporzionale e con il sistema uninominale, con il partito leghista che si è confermato forza trainante al Nord ma che ha ottenuto buoni risultati anche al Sud. Ecco alcuni dei parlamentari eletti con il proporzionale: in Campania Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa alla Camera, Claudio Barbaro al Senato. Al proporzionale in Friuli Venezia Giulia eletti per la Lega Massimiliano Fedriga e Massimiliano Panizzut, mentre al Senato Mario Pittoni e Raffaella Marin.

UNINOMINALE CAMERA: GLI ELETTI

Per il proporzionale i nomi non sono del tutto ufficiali e bisognerà valutare le possibili rinunce e i calcoli diversi nell’ultima versione del Nominale, mentre per l’uninominale i nomi sono blindati, sia alla Camera che al Senato. Partiamo da Palazzo Montecitorio, dove il Lega ha ottenuto grandi risultati, ben superiori alle elezioni del 2013: i candidati della Lega, comuni con gli altri tre partiti della coalizione di Centrodestra, hanno ottenuto 109 seggi alla Camera agli uninominali, che si aggiungono ai 151 del proporzionale.Diversi i big della Lega che hanno vinto i testa a testa con i competitors degli altri partiti:da Simona Bordonali a Riccardo Molinari, che si aggiungono ai numerosi amministratori locali candidati da Matteo Salvini per continuità sul territorio. Buoni numeri agli uninominali anche al centrosud: oltre alla leader di FdI Giorgia Meloni, eletti Paolo Barelli, Francesco Zicchieri, Alessandro Battilocchio, Mauro Rotelli, Marco Silvestroni, Annagrazia Calabria nel Lazio; in Campania solo Marzia Ferraioli, mentre in Calabria seggi per Wanda Ferro e Francesco Cannizzaro.

UNINOMINALE SENATO: GLI ELETTI

Matteo Salvini ha vinto il suo seggio all’uninominale ma nelle ultime ore ha avuto grande clamore l’elezione di Toni Iwobi, responsabile dell’immigrazione della Lega e primo senatore di colore della storia d’Italia. Eeletti anche altri big come Gian Marco Centinaio e Stefano Candiani in Lombardia. Ecco la lista completa dei candidati all’uninominale per il Senato: Maria Virginia Tiraboschi Marzia Casolati Roberta Ferrero Gaetano Nastri Gilberto Pichetto Fratin Massimo Vittorio Berutti Marco Perosino; LOMBARDIA Gian Marco Centinaio Daniela Garnero Santanchè Isabella Rauti Maria Alessandra Gallone Simona Pergreffi Adriano Paroli Stefano Borghesi Antonella Faggi Licia Ronzulli Erica Rivolta Stefano Candiani Maria Cristina Cantù Salvatore Sciascia Ignazio La Russa Emanuele Pellegrini Stefania Gabriella Anastasia Craxi Paolo Romani; TRENTINO ALTO ADIGE Andrea De Bertoldi Donatella Conzatti Elena Testor; VENETO Maria Elisabetta Alberti Casellati Sonia Fregolent Massimo Candura Roberta Toffanin Antonio De Poli Niccolò Ghedini Erika Stefani Paolo Tosato Stefano Bertacco; FRIULI VENEZIA GIULIA Laura Stabile Luca Ciriani; LIGURIA Paolo Ripamonti Stefania Pucciarelli; EMILIA ROMAGNA Antonio Barboni Alberto Balboni Maria Saponara Pietro Pisani; TOSCANA Patrizio Giacomo La Pietra Massimo Mallegni Rosellina Sbrana Roberto Berardi; UMBRIA Francesco Zaffini Donatella Tesei; LAZIO Paola Binetti Francesco Battistoni Umberto Fusco Massimo Ruspandini Claudio Fazzone Antonio Saccone Gaetano Quagliariello Marco Siclari.

© Riproduzione Riservata.