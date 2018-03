Mattarella: “Ora responsabilità, prima viene il Paese”/ Appello alle forze politiche: “Si pensi ai cittadini”

08 marzo 2018 Silvana Palazzo

Mattarella: “Ora responsabilità, prima viene il Paese” (Foto: LaPresse)

La politica italiana è ingabbiata in uno stallo post-elettorale, per questo Sergio Mattarella richiama tutti ai propri doveri. «Serve senso di responsabilità, saper collocare sempre al centro l'interesse generale del paese e dei cittadini». Quello del presidente della Repubblica è un appello alle forze politiche affinché prediligano il metodo del confronto e cerchino di mediare per trovare una maggioranza che guidi il paese. Il capo dello Stato non ha indicato la formula, ma la sua idea è che Movimento 5 Stelle, centrodestra e Partito democratico si parlino per aiutare il paese, anziché arroccarsi nel proprio recinto. Un richiamo condiviso dal presidente emerito Giorgio Napolitano che parla di «una crisi politica difficilissima», richiamando anche lui i politici «ad un grande senso di responsabilità». Il messaggio di Mattarella sembra rivolto al Pd che, secondo la linea dettata dal segretario dimissionario Renzi, dovrebbe restare fuori da ogni trattativa restando quindi solo all'opposizione. A partire dall'imminente scelta dei presidenti delle due Camere.

MATTARELLA E IL POST VOTO: L'ESEMPIO DEL 1974

Sergio Mattarella, intervenuto al Quirinale anche per celebrare le donne e il loro ruolo nella Giornata internazionale a loro dedicata, ha fatto riferimento al clima di contrapposizione del 1974, quando il paese era profondamente diviso e attraversato dalla battaglia sul referendum per il divorzio. Nonostante quella spaccatura nella politica e nella società italiana, «le donne parlamentari si batterono insieme per la legge sul diritto di famiglia, operando insieme, con una vocazione riconosciuta al bene comune». Una “lezione repubblicana”, come ama definirla Mattarella, che vale anche oggi. Per questo l'auspicio del presidente della Repubblica è che sia rimasta quella attitudine «di mettere sempre il senso di responsabilità al centro dell'interesse del paese e dei suoi cittadini». Dal 23 marzo, con l'insediamento delle Camere, parte la battaglia per l'elezione dei due nuovi presidenti: questo sarà il primo test per valutare rapporti di forza e possibili alleanze in vista delle consultazioni. Può arrivare da lì la prefigurazione di una maggioranza. Ci conta Mattarella per riuscire a risolvere il rebus.

