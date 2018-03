Reddito di cittadinanza, "Ha vinto M5S: dateci i moduli"/ Bari, assedio al Caf per la promessa di Di Maio

Reddito di cittadinanza, caos a Bari: dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle, assediati Comune e Caf per avere i moduli e ottenere il sussidio promesso dal M5S

Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio

Il reddito di cittadinanza è stata l’arma in più del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche 2018. Il movimento guidato da Luigi Di Maio è diventato primo partito in Italia con il 32 per cento, superato solo dalla coalizione di Centrodestra, arrivata a quota 37 per cento. I pentastellati invocano il mandato di governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con i consensi ottenuti che hanno sfondato al Sud. Secondo molti grazie proprio al reddito di cittadinanza, una misura di intervento pubblico di breve periodo da corrispondere a chi si trova in situazioni di disagio economico e che sia disponibile a fare formazione, dando almeno otto ore di lavoro allo Stato. Secondo le stime, sono ben nove milioni di cittadini privi di reddito o con reddito insufficiente che è in attesa dell’attivazione di tale strumento, utile per contrastare la povertà e l’esclusione sociale secondo i vertici del Movimento 5 Stelle.

BARI: "DATECI I MODULI, VOGLIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA"

Al momento non è ancora chiaro cosa ne sarà del governo italiano, ma i primi effetti delle promesse elettorali del Movimento 5 Stelle hanno iniziato a fare effetto. Come sottolinea La Gazzetta del Mezzogiorno, molte persone a Bari hanno chiesto informazioni per iscriversi alle liste per ottenere l’ormai famoso reddito di cittadinanza. Richieste inutili, dato che non c’è alcun provvedimento normativo ma si tratta soltanto di un annuncio da campagna elettorale. La vicenda è avvenuta a Giovinazzo, dove diverse persone hanno espressamente detto alla Caf: “Hanno vinto i 5 Stelle. Adesso dateci i moduli per fare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Circa cinquanta le persone che hanno chiesto i moduli per ottenere il sussidio, in particolari giovani come sottolineato dal responsabile dello sportello di Porta futuro, una struttura realizzata dal Comune di Bari per gestire domanda e offerta di lavoro. Una vicenda che sottolinea l’onda emotiva, in particolare al Sud, con la promessa del M5S che ha ottenuto grandi consensi. Ma bisogna ancora attuarla…

