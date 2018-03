Sondaggi e analisi Elezioni 2018/ Senato e Camera (quasi) uguali: il voto per fasce d’età

Sondaggi e analisi post voto Elezioni 2018: ultime notizie e scenari elettorali. Senato e Camera quasi uguali, il voto per le varie fasce d'età: giovani bocciano Renzi e Berlusconi

08 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018 (LaPresse)

QUORUM, CAMERA E SENATO QUASI UGUALI

Tra le tante analisi sul voto e primi sondaggi post-Elezioni forniti da Quorum-YouTrend si scorge come in questo particolare voto politico, per la prima volta nella Repubblica, la differenza di voto tra Camera e Senato è stata davvero minima, quasi inesistente. Le discrepanze maggiori nel voto tra le due Camere riguardano sostanzialmente Pd e Forza Italia, che hanno preso lo 0,4% in più al Senato rispetto a Palazzo Montecitorio: il sistema di elezione si è “omogeneizzato” sia per volontà “forzata” del Rosatellum ma anche per la vicinanza pressoché perfetta tra il voto dei giovani (i 18-24 enni non votano al Senato, ndr) e quello del resto della popolazione. Il sondaggio condotto da Quorum per Sky Tg24 vede tra gli under 25 il M5s come primissimo partito al 39,3% (+7% rispetto alla media nazionale), la Lega al secondo (21,2%, +3,5%) e il Partito Democratico solo al terzo posto (15,4%, addirittura meno della media nazionale del 3,3%). Renzi abbandonato dai giovani, quelli stessi che lo avevano premiato in massa per il 40% delle Europee: il saldo peggiore ce l’ha Forza Italia, con Berlusconi che ha attratto pochissimo i giovani (7%) rispetto al 14% ottenuto nella media nazionale.

IXÈ, ANALISI VOTO: FIDUCIA & ECONOMIA

Secondo un sondaggio prodotto da Ixè e mostrato ieri dopo il voto del 4 marzo, gli elettori che si sono recati alle urne hanno un forte senso di pessimismo sulla situazione che si prospetta nei prossimi mesi, nessun partito escluso. Alla domanda, “quali sono le vostre attese nei prossimi 12 mesi sul campo dell’Economia e la fiducia nella tenuta del paese a livello economico?”, le risposte hanno visto negli elettori M5s un 22% di ottimismo, un 335 di rassegnazione e un 42% di pessimismo totale. Il Pd si vede più speranzoso, visto che ad essere ottimisti sono solo il 29% degli elettori votanti, il 18% son pessimisti e l’8% pessimisti; per la Lega di Salvini, l’elettore medio è ottimista al 17%, pessimista al 18% e rassegnato al 18% per i prossimi mesi di rilancio economico, mentre per Forza Italia gli elettori si dicono meno ottimisti (14%) ma anche meno pessimisti (15%), visto che in pochi hanno voluto rispondere.

