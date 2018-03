FAKE NEWS? ANTONIO DI PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE/ Il Centrosinistra non ha scelto (ancora) l’ex pm

Antonio Di Pietro candidato Presidente Molise: è una fake news? L'ex pm di Mani Pulite smentisce ad "Affari Italiani" la notizia sulla sua candidatura nel centrosinistra. I dubbi restano

09 marzo 2018 Niccolò Magnani

Antonio Di Pietro candidato nel Molise: verità o fake news? (LaPresse)

Antonio Di Pietro sarà il candidato del centrosinistra per le prossime Regionali in Molise: svolta clamorosa nel Pd che sta cercando di ricostruirsi e rilanciarsi dopo la sconfitta totale alle Elezioni Politiche e che avrebbe invece scelto un volto che era di rottura nella Prima Repubblica, protagonista della stagione di Mani Pulite e poi leader di Italia dei Valori nell’Ulivo. Invece è tutta una bufala: a dirlo è proprio lo stesso ex pm in una smentita ad Affari Italiani. «È una fake news su tutta la linea»: la notizia diffusa dall’Ansa e da Repubblica, viene così ad essere smentita poco fa dal diretto interessato, molisano doc. Non molto tempo fa Di Pietro sarebbe stato molto vicino ad essere candidato per le Politiche in una coalizione di centro-sin astra ma l’opposizione di Renzi, spiega ancora Di Pietro ad Affari, avrebbe fatto naufragare il tutto. «Mai un giustizialista finché ci sono io», diceva Renzi; ora che però il segretario Pd è sulla via delle dimissioni, le imminenti elezioni molisane (il prossimo 22 aprile, ndr) avrebbero riaperto le possibili voci di corridoio su una candidatura molto nota e forte nel Molise.

L’INDISCREZIONE E IL “MISTERO” SULLA CANDIDATURA

Dunque al momento di fake news dobbiamo trattare: solo poche ore fa invece sembrava la notizia politica del giorno, con il l’ex pm del pool di Mani Pulite che sarebbe stato pronto a scendere in campo il prossimo 22 aprile con le Elezioni Regionali in Molise. L’Ansa aveva scritto che nella notte scorsa, dopo il passo indietro ufficiale di Paolo Frattura - nonché Governatore uscente - e anche quello del leader “Molise 2.0” nonché senatore dem, Liberi e Uguali aveva raggiunto l’accordo con il Partito Democratico per il nome di Antonio Di Pietro. Ecco questo, stando ad Affari Italiani, sarebbe per ora una notizia smentita: «l passo indietro di Ruta arriva a poche ore dall'analoga decisione del Governatore uscente, Paolo di Laura Frattura (Pd), presa nell'ottica di ricompattare il centro sinistra e puntare su un nome che faccia sintesi. Identica anche la 'sostanza': non sarà candidato, come Frattura, nel proporzionale», scrive però l’Ansa, confermando che il Centrosinistra starebbe comunque convergendo su Di Pietro come possibile candidato.

