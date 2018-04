Sondaggi Politici/ Nuovo Governo o Elezioni? M5s al 35%, Salvini al 20%, in crisi Berlusconi e il Pd

Sondaggi Elettorali Politici: nuovo governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..

10 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018 (LaPresse)

DEMOPOLIS, INTENZIONI DI VOTO: LEGA AL 20%, M5S AL 35%

I sondaggi prodotti da Demopolis non possono non tener conto della forte instabilità politica che vede il nostro Paese ad un mese dalle elezioni del 4 marzo: l’ipotesi di tornare alle urne è infatti tutt’altro che un miraggio, specie se M5s e Centrodestra continueranno il balletto delle indecisioni e Mattarella non intraveda una soluzione più vantaggiosa per l’Italia che non sia appunto sciogliere le Camere e tornare al voto. I partiti, qualora ci fosse tale situazione non certo ben augurante, vedrebbero un cresce ancora maggiore delle due compagini già mezze-vincitrici delle ultime elezioni: M5s al 35% mentre la Lega di Salvini salirebbe al 20%, con l’affossamento ulteriore del Pd de-renzizzato (17,8%) e soprattutto di Forza Italia con un Berlusconi caduto fino al 12,5%. Interessante il dato che può fornire Giorgia Meloni visto che il suo FdI resta al 4,5%: sommato agli alleati del Centrodestra, si vedrebbe una coalizione ancora al 37% riportando la situazione praticamente allo stesso punto di partenza. LeU al 3% e tutti gli altri sotto il 2% non servirebbero a cambiare le forze in Parlamento, se rimane ancora la stessa Legge Elettorale.

EUMETRA: PRIMO PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO È…

Se non vi saranno nuove elezioni, vorrà dire che allora la partita delle Consultazioni avrà avuto un suo seguito e il Paese finalmente avrà il suo governo: in linea di massima questo sarebbe possibile solo con un finale accordo tra Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Ma allora, secondo i sondaggi pubblicati da Eumetra in questi giorni, quale sarebbero i primissimi provvedimenti che gli elettori richiedono a gran voce in questo periodo di instabilità? Le risposte sono sorprendenti: con i problemi di lavoro, pensioni, disoccupazione, sostegno alle famiglie, gli elettori ritengono che la primissima legge e riforma da firmare è quella sull’abolizione dei vitalizi per i parlamentari (il 70% lo sceglie come primo provvedimento). Distanti anni luce le altre scelte degli elettori il 17% modificherebbe la legge Fornero, il 6% introdurrebbe il reddito di cittadinanza, il 3% invece metterebbe la Flat-tax e introdurrebbe lo Ius Soli.

