Luigi Di Maio "Governo M5s, Def già pronto"/ Alla Lega: "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi"

Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.

Luigi Di Maio (LaPresse)

Luigi Di Maio al lavoro per formare un Governo M5S: il candidato premier pentastellato continua la campagna elettorale e sta girando il Molise in vista delle prossime elezioni regionali. Domani, giovedì 12 aprile 2018, è in programma il secondo giro di consultazioni ma il movimento grillino ha le idee chiare: “E’ necessario del tempo, ne abbiamo bisogno per vedere le evoluzioni interne agli altri partiti. Il Movimento 5 Stelle è pronto, gli altri no”, commenta Di Maio a Termoli nel corso di un incontro pubblico. Ed ecco un primo messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il nostro Documento di economia e finanza è pronto, stiamo nell’1,5 per cento di rapporto deficit/pil, non dobbiamo sforare nulla. Abbiamo i soldi per fare tutto”. L’obiettivo di Di Maio è quello di scongiurare un nuovo governo tecnico o guidato da una persona esterna alle elezioni dello scorso 4 marzo: “Nutro il massimo rispetto nei confronti dei vari Cottarelli, Severino e Cantone, ma non si sono candidati. E, poi, io che ho preso 11 milioni di voti dovrei fare un passo indietro?”.

“CON SALVINI, BERLUSCONI E MELONI SAREBBE IMMOBILISMO”

Il Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane è stato chiaro: contratto di governo o con la Lega o con il Partito Democratico, con i dem che sono l’interlocutore preferito dalla base del Movimento. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, ecco un nuovo commento sulla vicenda: “Aspetterò le proposte del Partito Democratico e della Lega: devono sistemare i problemi interni, ma deve essere chiaro che il tempo dei governi tecnici e dei giochi di palazzo è terminato”. Luigi Di Maio non ha intenzione di dare vita a nessuna ammucchiata, sottolineando che un governo insieme a tutto il Centrodestra non rientra nei suoi programmi: “E’ quello che voglio provare a scongiurare, proponendo un contratto di governo a una forza politica soltanto, non tutti. Matteo Salvini mi propone di fare un governo con lui, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, ma sarebbe l’immobilismo”. Infine, un nuovo messaggio al segretario della Lega e una richiesta per Silvio Berlusconi: “Ho detto a Matteo Salvini di scegliere tra il cambiamento e Silvio Berlusconi. A Berlusconi voglio dire di cedere il passo dopo 24 anni alle nuove generazioni e di fare partire il cambiamento”.

