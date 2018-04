Consultazioni Mattarella/ Quirinale, diretta streaming video: Pd, Centrodestra, M5s. Mosse per il Governo

12 aprile 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni al Quirinale con Mattarella (LaPresse)

Altro giro e altro… non è detto. Oggi scatta il secondo turno di Consultazioni al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e l’obiettivo di cercare un possibile governo di maggioranza che inizi a guidare questo Parlamento, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, è tutt’altro che una ipotesi probabile. Il Presidente della Repubblica ha lasciato tempo, spazio, trattative e “dispetti” ai principali attori politici del momento, la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, ma a poche ore dai nuovi colloqui che da oggi fino a domani terranno impegnato il Quirinale, l’ipotesi di un possibile accordo di Governo è ancora lontana dal realizzarsi. I veti sono sempre gli stessi (come spieghiamo qui nella fitta cronaca della giornata di ieri, ndr) con Di Maio che rifiuta la presenza di Berlusconi nel tavolo di Governo e Salvini che invece ripropone l’aut aut, “o tutto il Centrodestra e Di Maio giù dal piedistallo, o si torna alle urne”. In tutto questo, il Partito Democratico in piena crisi d’identità attende tanto lo sviluppo del Quirinale - con un possibile “Governo del Presidente” che potrebbe prendere in considerazione per entrare nella partita - quanto la riunione del 21 aprile dove si decideranno tempi e modi del Congresso per rilanciare la proposta identitaria. Insomma, ognuno ha la propria priorità ma al momento nessuna è riuscita a porre un “ponte” tra le varie forze politiche per trovare quel “benedetto” accordo che allontani la possibilità di nuove Elezioni e affronti le prossime imminenti scadenze economiche.

IL CALENDARIO DEI COLLOQUI

In realtà un piano “B” Mattarella l’avrebbe anche messo a punto e vedrebbe un Roberto Fico o meglio una Elisabetta Casellati come possibili “presidenti del Consiglio” in grado di raccogliere una vasta maggioranza in Parlamento per un Governo di qualche anno su alcuni punti chiave e riforme specifiche (come quella elettorale). Resta il niet di gran parte degli elettori (che ha votato M5s e Lega proprio per evitare intrighi di questo tipo) ma per Salvini e Di Maio la “proposta” di Mattarella potrebbe essere un ottimo pressing per iniziare a mettere da parte i veti e trovare finalmente quell’accordo che il Colle vorrebbe per evitare di convocare urne in autunno. In attesa di vedere come finirà anche questo secondo turno di Consultazioni (e non è detto che ve ne sia un terzo, come invece ritengono quasi tutti i partiti che chiedono ancora tempo a Mattarella), ecco il calendario specifico degli incontri di oggi e domani al Quirinale: alle ore 10 Gruppo per le Autonomie; ore 10.30 Gruppo Misto Senato; ore 11 Gruppo Misto Camera; ore 11.30 Gruppo Liberi e Uguali. Dopo la pausa pranzo, si riprende con i gruppi più importanti: ore 16.30 il Partito Democratico; alle 17.30 il Centrodestra unito con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini; chiude alle ore 18.30 il Movimento 5 Stelle. Domani invece tutti gli altri incontri istituzionali, con il Presidente Emerito Napolitano, e i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico.

