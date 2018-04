Diretta Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella/ Quirinale Governo: stallo Centrodestra-M5s, e Salvini..

Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: secondo giro del nuovo giro di incontri per il Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo

Consultazioni al Quirinale con Mattarella (LaPresse)

Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella al Quirinale: continuano gli incontri per cercare una soluzione per il nuovo Governo. Il primo giro di consultazioni non è bastato al Presidente della Repubblica per trovare un’intesa sul nuovo esecutivo, con uno stallo tra le principali forze politiche. Ieri sono saliti al Quirinale il Partito Democratico, il Centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e, infine, il Movimento 5 Stelle. Oggi, venerdì 13 aprile 2018, appuntamento al Quirinale con la terza e la quarta carica dello Stato: parliamo di Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, e Roberto Fico, presidente della Camera. Inversione rispetto all’ordine del primo giro di consultazioni, con Mattarella che la scorsa settimana ha prima incontrato la Casellati e Fico, per poi consultare i principali partiti politici dei due rami del Parlamento. Atteso un possibile passo in avanti, con i presidenti di Camera e Senato chiamati a dare la propria opinione in un periodo di stasi come quello attuale.

SECONDO GIRO DI CONSULTAZIONI: LE ULTIME

Ieri sono saliti al Quirinale, oltre al Partito Democratico che ha deciso di non fare alcun passo in avanti circa disponibilità ad intese, il Centrodestra unito e il Movimento 5 Stelle. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno ribadito attraverso un comunicato comune la linea dopo le consultazioni con Sergio Mattarella: "Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega", le parole del leader della coalizione Matteo Salvini. La battuta nel finale di Silvio Berlusconi, l'ormai famoso "ABC della democrazia", non ha disteso gli animi. Luigi Di Maio, qualche ora dopo, ha sottolineato: "Con la Lega c’è sinergia istituzionale che ha permesso di rendere subito operativo il Parlamento (con le varie nomine), sinergia tra i vari gruppi. Però prendiamo atto oggi che ancora una volta Matteo Salvini e la Lega ci propongono lo schema del centrodestra che è un ostacolo al governo del Paese".

NUOVO GOVERNO: GLI SCENARI

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto chiaramente nel giro di Consultazioni che l’obiettivo è quello di formare un nuovo governo in tempi brevi. La crisi siriana consiglia il Quirinale a non procedere per tentativi con mandati esplorativi o pre-incarichi, sottolinea l’Huffington Post. Nonostante l’iniziale fiducia, il patto sull’asse Salvini-Di Maio è lontano dalla riuscita e la situazione è parecchio ingarbugliata. Lo stallo non può protrarsi a lungo e difficilmente avrà luogo un nuovo giro di consultazioni.Le ultime indiscrezioni sugli scenari del possibile nuovo esecutivo vedono un borsino variabile: il pre-incarico a Matteo Salvini o Luigi Di Maio è calato nelle quotazioni, mentre prende piede l’ipotesi Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega e stimato anche dagli esponenti degli altri partiti. Molto dipenderà anche dall’esito delle consultazioni in programma oggi: gli incontri con Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico potrebbero smuovere le acque, dall’una o dall’altra parte…

