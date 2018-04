Vinitaly e Governo, Salvini-Di Maio: sfuma l’incontro/ Leader Lega, “M5s faccia di più”, e su Berlusconi..

Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Governo, Salvini e Di Maio (LaPresse)

Sono tutti al Vinitaly ma non ci sarà un incontro: Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno smentito la possibilità di poter tenere un breve incontro politico per il futuro immediato del Governo: Mattarella ha dato tempo fino a lunedì, massimo martedì ma per ora non sembrano esserci margini per un vertice a due sulla possibilità di un accordo (almeno a livello “pubblico”). «Oggi sono qui a onorare il Made in Italy e non incontro nessuno. Io sono pronto a fare il governo, non dico no a nessuno, sono altri che non hanno ancora deciso che tipo di vino bere», ha spiegato il segretario della Lega, accolto come una star al suo arrivo alla grande inaugurazione di Vinitaly a Verona, la 52esima edizione di uno degli appuntamenti clou nel mondo del food and wine. Salvini si è detto stufo dei continui veti incrociati che in questo mese hanno tenuto banco tra Centrodestra e Movimento 5 Stelle, e ancora ieri aveva rilanciato «Basta, io sono ai limiti della pazienza, o si va avanti e si lavora o tanto vale tornare dagli italiani con un voto chiaro a dire 'facciam da soli”». Questo non toglie che prima di una risposta da dare a Mattarella è molto probabile che ci sarà un ultimo “contatto” tra i due giovani leader per provarle tutte prima di un probabile “Governissimo” lanciato dal Quirinale, che non piacerebbe né a Salvini e né a al capo politico del Movimento 5 Stelle.

LE TENSIONI NEL CENTRODESTRA

Vinitaly oggi sembra il Parlamento, anzi il Quirinale degli ultimi giorni con le “consultazioni” più ghiotte che davanti ad un bicchiere di buon vino vedranno in momenti diversi Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Maurizio Martina ed Elisabetta Casellati. Insomma, tutti i personaggi protagonisti nei prossimi giorni di un Governo che Mattarella intende lanciare ad ogni costo, accordo sì o accordo no. Dopo l’intervista al Corriere della Sera di oggi con Silvio Berlusconi, il Centrodestra vive ancora ore di tensione con Salvini che non pare abbia granché gradito le ultime uscite del Cav oltre a quella frase «abbiamo bisogno di un Governo autorevole sostenuto da una maggioranza non qualsiasi per far fronte alle emergenze internazionali». Ecco la replica del leader leghista, «Certo noi siamo contrari a governissimi e governoni, gli altri devono però decidersi», spiega Salvini attaccando a distanza l’anziano leader di Forza Italia. Gli fa eco Giorgia Meloni, anche lei in Fiera Verona: «ci sono incomprensioni con Berlusconi ma ribadisco come sia giusto mantenere l’unità del centrodestra a cui spetta la guida del Governo e speriamo che il M5s ci voglia dare una mano». Unità difficilissima al momento, specie perché l’ultimatum di Mattarella sta per scadere e tra M5s e Cdx di accordi ancora non se ne vedono..

© Riproduzione Riservata.