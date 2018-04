Salvini, dal Vinitaly al McDonald's/ Prima difende il Made in Italy, poi mangia un panino: sfottò sui social

Salvini, dal Vinitaly al McDonald's: prima difende il Made in Italy, poi mangia un panino. Sfottò sui social, ma anche critiche per l'autogol commesso dal leader della Lega

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Salvini, dal Vinitaly al McDonald's (Foto: da Instagram)

Prima difende il Made in Italy poi si concede un hamburger McDonald's. Per Matteo Salvini è durato giusto il tempo di un morso l'appello accorato in difesa della tradizione enogastronomica italiana. Il tempismo non è perfetto per il leader della Lega, ieri tra i protagonisti del Vinitaly. Sui social networl ha lanciato slogan sul buon cibo e sul buon vino italiani, facendo presente questo aspetto anche nei suoi interventi con i giornalisti. Gli espositori e i produttori hanno apprezzato le sue parole, peccato però che solo qualche ora dopo, quando la sua uscita pubblica in una delle più importanti fiere enogastronomiche italiane e del mondo, Salvini abbia voluto condividere una scelta intima e controcorrente rispetto alle belle parole che aveva pronunciato poco prima. Su Instagram il leader del Carroccio ha pubblicato infatti una fotografia nella quale è ritratto mentre addenta un panino del McDonald's, con marchio in vista sul bicchiere della bevanda scelta. Clicca qui per vederla.

SALVINI, DAL VINITALY AL MCDONALD'S: AUTOGOL SOCIAL

Lo scatto di Matteo Salvini ha fatto inevitabilmente discutere. Non c'è nulla di male nel concedersi una cena al McDonald's, ma la scelta stride se qualche ora prima si difende a spada tratta il Made in Italy. Il marchio McDonald's è infatti simbolo universale della globalizzazione, un concetto in antitesi con i valori della produzione enogastronomica territoriale che manifestazioni come il Vinitaly propone. E pensare che Salvini nel post su Instagram ha anche ricordato di aver trascorso una giornata fantastica alla fiera di Verona. Un autogol per chi tiene molto alla comunicazione social. La leggerezza non è passata inosservata ai tanti che hanno commentato la foto del leader leghista, sommoerso da critiche e sfottò nei commenti. «Anche oggi un applauso alla coerenza, Mattè» e «il Mc, proprio l'emblema del made in Italy..» sono alcuni tra i tanti commenti di scherno a Salvini, cui non si perdona la scelta della famosa catena di fast food americana.

