Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio: nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, governo Salvini-Di Maio (LaPresse)

INDEX, QUALE GOVERNO PER IL PAESE?

Gli elettori italiani - o almeno quelli intervistati nei sondaggi di Index Research - stanno con Luigi Di Maio: se infatti gli viene chiesto quale tipo di governo preferirebbero in questo momento di estrema difficoltà per lo stallo istituzionale, il 28% risponde «un governo Lega-M5s», dunque senza la presenza ingombrante di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Il 23% risponde di non avere idee (o di non volerle dire), mentre il 16% si esprime per nuove Elezioni il prima possibili onde evitare tutte le ipotesi in campo al momento. Solo il 13,5% invece sceglierebbe un esecutivo a Palazzo Chigi con il Centrodestra unito e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio; ancora meno, l’11%, vuole un governo “di sinistra” con il Pd e Leu in appoggio ai grillini. Da ultimo, il “sogno” di Berlusconi e Renzi di un neo-Nazareno con centrodestra e Partito Democratico si infrange sulla risposta degli elettori che dopo averli bocciati alle elezioni non li vorrebbe vedere insieme (8,3% di preferenze).

INDEX, LE INTENZIONI DI VOTO

Seguendo ancora gli ultimi sondaggi di Index, l’ipotesi di tornare alle urne è scelta dal 16% degli elettori intervistati: le attuali intenzioni di voto vedono il Movimento 5 Stelle salire ancora di preferenze fino al 34,1%, mentre la Lega di Matteo Salvini farebbe un balzo in avanti fino al 22,9%, facendo invece scendere Forza Italia addirittura fino all’11,8% attuali. Male Berlusconi quindi, non benissimo neanche il Pd che resta ancorato al 18,3% su scala nazionale; seguono gli altri di Centrosinistra che raccolgono il 3% totale, mentre il partito di Giorgia Meloni andrebbe al 3,7%, facendo meglio di Liberi e Uguali di Boldrini e Grasso (2%) e decisamente meglio di Noi con l’Italia che rimane ancorato ad un basso 0,4% di preferenze. Ergo, con il ritorno alle urne a guadagnarci oggi sarebbero ancora Di Maio e Salvini, ma con lo stesso problema del 4 marzo: senza un cambio di legge elettorale, non vi sarebbe una maggioranza spendibile in Parlamento.

