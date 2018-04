M5s sotto accusa, “programma cambiato su sito dopo Elezioni”/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio

M5s sotto accusa: scoop Foglio, "programma cambiato sul sito dopo le Elezioni". Caos Di Maio, espulsa la consigliera di Roma Cristina Grancio, "avvelenati dal potere"

17 aprile 2018 Niccolò Magnani

Di Maio, programma M5s modificato (LaPresse)

Lo scoop è di Luciano Capone ma tutti possono verificare con i propri occhi quanto viene accusato al Movimento 5 Stelle dall’inchiesta del Foglio: i programmi del M5s sono stati cambiati dopo le Elezioni e modificati sul sito online per come si possono vedere oggi. Secondo lo scoop del giovane giornalista fogliante, Luigi Di Maio si ritrova in un bel guaio davanti agli occhi dei propri elettori (se fosse tutto verificato, ndr): di recente, come detto anche durante le Consultazioni dal giovane leader, Di Maio ha incaricato il prof. Giacinto della Cananea di esaminare i programmi di Lega e Pd per indicare il più compatibile dei due con quello del Movimento 5 stelle. Il problema è che il programma M5s non è più quello votato e indicato dagli iscritti M5s mesi prima delle Elezioni. «I venti pdf che componevano il programma votato online – creati materialmente dall’agenzia di comunicazione Web Side Story – sono stati sostituiti da venti pdf diversi, a cui ne sono stati aggiunti quattro su temi mai proposti né votati su Rousseau (Smart nation, Sport, Editoria, Unione europea)», scrive Capone annotando solo alcuni dei punti “nuovi” arrivati di colpo sul blog a Cinque Stelle e sull’Associazione Rousseau. Un altro esempio di strettissima attualità? Nella sezione esteri, mentre la prima versione (approvata dagli elettori) vedeva un’impostazione anti-Nato, terzomondista e filo russa, nella seconda si ha un bella “rivoluzione” ripulita dagli elementi pro-Putin. «Tolte le contestazioni alla Nato e agli Stati Uniti, addolcite le critiche all’euro e all’Ue, smussati gli elogi alla Russia», spiega ancora Capone.

ESPULSA CONSIGLIERA ROMA: “M5S AVVELENATI DA POTERE”

Un Movimento 5 Stele che mentre sta cercando di indebolire e sfiancare il Centrodestra in modo da ottenere un accordo di Governo solo con la Lega di Salvini, ora dovrà rispondere delle accuse subite sul fronte programma, e non solo: a Roma esplode il caso di Cristina Grancio, consigliera del Campidoglio e vicepresidente della Commissione Urbanistica. La grillina (anzi, ormai ex) è stata espulsa per il suo no allo stadio della Roma: anche in questo caso, in un primo momento la giunta Raggi si era espressa del tutto con sfavore al progetto dell’As Roma, salvo poi fare marcia indietro e trovare un accordo tra il Comune e la società giallorossa. La Grancio però non ci sta e accusa su Facebook nientemeno che il leader Di Maio: «Sono stata espulsa da un Movimento 5 Stelle avvelenato dal potere. Il M5S deve ancora imparare tutto in tema di democrazia e rispetto per le persone che manifestano correttamente idee anche diverse, ma collaborative». Per la Grancio, eletta nel 2016 e ancora vicepresidente della Commissione Urbanistica, l’atteggiamento del M5s è inqualificabile dopo la sospensione, reinserimento e poi definitiva espulsione; «Difendo la posizione presa in campagna elettorale: stadio sì, ma non a Tor di Valle, coerente col programma di urbanistica […] Nella commissione urbanistica che esprimeva parere positivo per la realizzazione dello stadio a Tor di Valle, esprimo perplessità sulla proprietà dei terreni ed altro ancora, e non partecipo alla votazione in commissione e in consiglio, proprio per non assumere una posizione politica contraria al mio gruppo. Per questa mia posizione di suggerimento alla prudenza e all’approfondimento dei fatti, immediatamente dopo la riunione in Commissione vengo sospesa», conclude il suo “atto di accusa” la consigliera espulsa, ennesima “spina” nella complessa rete del Movimento 5 Stelle.

© Riproduzione Riservata.