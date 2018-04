Martina, Governo “3 proposte Pd lavoro, povertà, famiglia”/ Orlando “stanare Lega-Di Maio”: M5s “sforzo utile”

Governo, i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"

17 aprile 2018 Niccolò Magnani

Maurizio Martina, Matteo Renzi e Matteo Orfini (LaPresse)

E tra i due forni, il terzo… prendendo per un attimo in prestito il termine iper abusato in questi giorni complessi di trattative di governo, il Partito Democratico batte il suo primo colpo ufficiale dopo le Elezioni (perse) del 4 marzo scorso: il segretario reggente Maurizio Martina, dopo aver accolto la richiesta di Matteo Renzi per rinviare a data da destinarsi l’Assemblea Nazionale (prevista per il 21 aprile in un primo momento, ndr) su Facebook scrive una breve “ricetta” di tre punti da proporre ai partiti della maggioranza (ancora non costituita). Un tentativo di “scongelamento”, probabilmente nata dall’incontro con Renzi e con le anime di minoranza del Pd: Martina rilancia sui temi di povertà, lavoro e famiglie come punti primissimi di un dibattito pubblico e politico ancora in stallo dopo le frizioni tra Di Maio e Salvini. «In Parlamento e nel Paese facciamo vivere le nostre battaglie e il nostro impegno quotidiano per un’Italia migliore. Ripartiamo dalle nostre proposte concrete, confrontiamoci con i cittadini a partire dai loro bisogni e dalle loro aspettative. Lasciamo ad altri tatticismi, scontri personali e di potere. Noi pensiamo all’Italia», scrive il segretario, tentando di vedere a quale “forno” possa andare bene quella che si scrive come proposta ma si legge come “proposta di alleanza”. Ad una prima occhiata, potrebbe essere più il M5s che il Centrodestra ad accogliere l’invito, ma nulla può essere dato come certo in questa politica (anche se l’immediata risposta del M5s che trovate qui sotto sembra andare verso un inizio di dialogo).

LE TRE PROPOSTE

Le primissime proposte Pd post-disfatta elettorale riguardano, come detto, i tre macro-temi che Martina, Orfini, Marcucci e Delrio hanno illustrato al capo dello Stato durante i due giri di Consultazioni al Quirinale negli ultimi dieci giorni. Sul fronte “Povertà”, i dem rilanciano sulla possibilità di «Allargare il Reddito di Inclusione per azzerare la povertà assoluta in tre anni e potenziare le azioni contro la povertà educativa». Per quanto riguarda invece le politiche sulla famiglia, il Partito Democratico propone di «Introdurre l’assegno universale per le famiglie con figli, la carta dei servizi per l’infanzia e nuovi strumenti di welfare a favore dell’occupazione femminile, per ridurre le diseguaglianze e sostenere il reddito dei ceti medi». Da ultimo, ma non meno importante, sul fronte lavoro il partito del governo uscente ripropone quanto visto nell’ultima legislatura con una aggiunta sul lato salariale: «Introdurre il salario minimo legale, combattere il dumping salariale dei contratti pirata anche valorizzando il Patto per la Fabbrica promosso dalle parti sociali. Tagliare ancora il carico fiscale sul costo del lavoro a tempo indeterminato per favorire assunzioni stabili con priorità a donne e giovani, norme per la parità di retribuzione dei generi», conclude Martina su Facebook. Il leader della minoranza dem Andrea Orlando, commentando i tre punti di Martina spiega «possono contribuire a stanare gli altri e a far finire questo indegno balletto e stallo».

LA REAZIONE DEL M5S

Ma il M5s cosa dice? Visto che i tre punti (specie i due dove si potrebbero intravedere una parziale “idea” di reddito di cittadinanza) sembrano avvicinarsi più alle corde dei Cinque Stelle, è stato chiesto loro cosa ne pensano della mossa di Martina. E la risposta in effetti si avvicina a quella che si potrebbe attendere da chi (come Di Maio) ha detto pubblicamente che il Pd resta uno dei due forni possibili per un accordo di Governo; «La proposta avanzata da Maurizio Martina rappresenta un'iniziativa utile ai fini del lavoro che sta svolgendo il comitato scientifico per l'analisi dei programmi presieduto dal Professor Giacinto Della Cananea. Abbiamo sempre detto che ciò che vogliamo fare è partire dai temi che interessano ai cittadini», spiegano in una nota i Capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. È stato chiesto a Marcucci, capogruppo dem al Senato, se tali punti sono una sorta di assist al M5s: la risposta è sibillina, «Credo che questo dobbiate chiederlo a Martina», ma fa intuire che qualcosa in effetti potrebbe esserci, al netto delle “smentite” di forma di Guerini e Martina stesso, «sono alcune questioni di merito che il Pd pone di fronte al Paese rispetto alle chiacchiere degli altri, nulla più».

