SALVINI E IL TERZO NOME PER IL GOVERNO/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi"

Salvini e il terzo nome per il governo: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Sono destinate a dettare l'agenda politica delle prossime ore le dichiarazioni di Matteo Salvini, il leader della Lega impegnato nella campagna elettorale per le regionali del Molise che, sostiene, in caso di sua affermazione gli consentirebbero di formare un governo nel giro di 15 minuti. Fatto sta che per ora lo stallo resta e Salvini torna a rivolgersi direttamente a M5s e Forza Italia: "Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto", minaccia. Rispetto all'ipotesi che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella decida di affidare un mandato esplorativo alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Salvini si mostra favorevole:"Può fare un buon lavoro", dice. Una conferma ulteriore del fatto che in questo momento Salvini, al pari di Di Maio, voglia tenersi alla larga da un pre-incarico che, allo stato attuale, rischierebbe con ogni probabilità di bruciarlo nella corsa a Palazzo Chigi.

SALVINI E IL "TERZO NOME"

Tra una dichiarazione e l'altra, Matteo Salvini ha fatto anche un'importante apertura politica dicendosi disposto ad accettare un terzo nome, diverso dunque dal suo e da quello di Di Maio, da spedire a Palazzo Chigi sull'altare dell'intesa. Come riportato da La Repubblica, il leghista ha voluto subito tracciare una distinzione tra sé e il candidato premier pentastellato:"Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché non accettarlo? Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente". Ma le stoccate al Movimento 5 Stelle non sono ancora finite. Nel suo tour in Molise, infatti, Salvini ha ribadito il suo "no" al reddito di cittadinanza, come riporta La Repubblica:"Andando in giro per il Molise, non ho trovato uno che mi ha detto: 'Voglio il reddito per stare a casa. 'Salvini, dammi 800 euro per stare a casa sul divano'. No. Tutti mi dicono che vogliono lavorare, stare in Molise per lavorare e mettere su famiglia e fare impresa. Non c'è questo popolo molisano che aspetta i soldi stando a casa, c'è un popolo orgoglioso che non vuole scappare".

SALVINI PUNGE BERLUSCONI

Ma è inutile negarlo, le tensioni montano anche all'interno dello stesso schieramento di centrodestra. Matteo Salvini in questo senso è tornato anche sul fuoriprogramma targato Silvio Berlusconi al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale:"Da tempo adotto il consiglio di mia madre: 'Matteo non arrabbiarti, sorridi e tira dritto'. In quella circostanza mentre leggevo la dichiarazione concordata con gli alleati, vedevo che sulla sinistra c'era un po' di agitazione con Berlusconi che mimava e gesticolava, se a lui piace così, va bene così". Salvini, però, non si è trattenuto dal riservare una stoccata al partner di coalizione, che negli ultimi giorni durante un intervento elettorale in Molise ha cercato di tirare acqua al proprio mulino evidenziando la scarsa credibilità internazionale della Lega e gli effetti negativi sui mercati che una sua affermazione potrebbe procurare:"Io sono leale, non cambio idea e non cambio squadra, intanto Berlusconi fa qualche battuta contro la Lega e Salvini: magari qualcuno in Forza Italia ha nostalgie dell'accordo con il Pd, ma io non ne ho".

© Riproduzione Riservata.