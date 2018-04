SIRIA, GENTILONI ALLA CAMERA/ "Italia sta con Usa, sfidiamo la Russia a negoziare. Con Assad si deve trattare"

Discorso di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera dei Deputati: "armi chimiche inaccettabili del regime di Assad, l'Italia sta con l'alleato Usa ma tiene dialogo aperto con la Russia"

17 aprile 2018 - agg. 17 aprile 2018, 17.54 Niccolò Magnani

Paolo Gentiloni (LaPresse)

Uno dei passaggi più significativi del discorso tenuto dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni alla Camera è stato quello in cui di fatto si è preso atto dell'impossibilità di effettuare in Siria quello che in gergo viene chiamato regime change: Bashar al Assad, insomma, non sarà spodestato. Gentiloni, come riporta La Repubblica, ha dichiarato:"Siamo di fronte a una guerra orribile e a un regime orribile. Ma il negoziato con questo regime orribile è inevitabile. L'idea coltivata da molti che si potesse passare dalla cacciata di Assad è caduta, si è rivelata una pia illusione e oggi il problema molto semplicemente dopo Douma e Afrin è evitare altre stragi e spargimenti di sangue". Insomma un bagno di realtà da parte del premier, che ha aggiunto:"Sfidiamo la Russia a contribuire con Stati Uniti, Iran, Europa alla soluzione negoziale a questa situazione. Il ruolo della Russia è fondamentale, bisogna farlo ora. La Russia deve essere sfidata sul terreno del contributo a questo negoziato perché non ha nessun interesse a fare il gioco di Bashar al Assad". (agg. di Dario D'Angelo)

IL DISCORSO DI GENTILONI

Tre punti chiari dal discorso che Paolo Gentiloni ha tenuto pochi minuti fa alla Camera dei Deputati sulla situazione in Russia: le armi chimiche ci sono e sono state usate da Assad contro i ribelli e i civili; l’Italia non ha bombardato ma non è neutrale, sta con l’alleato Usa (e quindi per questo ha dato via libera all’uso delle basi militari nel Mediterraneo); il dialogo con la Russia deve rimanere aperto nella ormai consueta modalità del “doppio binario”. Su questi punti si è dispiegato il non lunghissimo discorso del Premier dimissionario davanti alla seduta plenaria della Camera dei Deputati presieduta da Roberto Fico: mentre le trattative di Governo continuano su fronte parallelo, le parole di Gentiloni spingono l’Italia verso un ruolo di “primo piano” (anche se non ha bombardato) contro la Siria di Assad. Il Presidente del Consiglio ritiene «certo» l’uso delle armi chimiche da parte di Damasco, «nella notte del 7 aprile la città di Douma, ultima roccaforte dei ribelli, è stato oggetto di un attacco in cui secondo ogni evidenza si è ripetuto l'uso di armi chimiche, probabilmente cloro miscelato con sarin, o agenti assimilati. Fonti diverse, fra cui l'Oms, hanno confermato che l'attacco chimico ha provocato decine di morti e centinaia di feriti. Abbiamo visto immagini che non dovremmo mai vedere, di persone intossicate, di bambini intossicati». Secondo Gentiloni poi, l’Italia non è un Paese neutrale che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra la Nato e la Russia, «è un coerente alleato degli Stati Uniti e non di questa o quella amministrazione americana, di Kennedy o Nixon, di Reagan o Clinton, di Bush o Obama. E' una scelta di campo, è la nostra scelta di campo», anche se il nome di Trump non lo nomina mai.

LE PRIME REAZIONI

Per quanto riguarda il difficile rapporto con la Russia, specie in questo momento delicatissimo di scontro tra Usa-Francia-GB e Siria-Mosca-Iran, il premier italiano si dice certo che la strategia da utilizzare è sempre quella del doppio binario (e meno male che non ha usato il termine iper abusato in questi giorni di “doppio forno”, ndr): «impostazione del doppio binario delle sanzioni in Russia e della battaglia per tenere aperta la porta del dialogo con la Russia. In questi anni qualcuno ci ha accusato di essere troppo morbidi con la Russia. Ma io non ci sto - dice ancora Gentiloni in aula - a chi ripropone i cliche della guerra fredda o della seconda guerra mondiale. Siamo contemporanei e dobbiamo associare fermezza e dialogo con la Russia»• Le prime reazioni vedono un sostanziale applauso generale con tutti i gruppi parlamentari concorsi nel non aver partecipato al bombardamento ma di schierarsi comunque a favore degli Usa. Dagli interventi di Giulia Grillo (M5s) e Picchetti (Lega) si evince però che il tema Siria sia ancora una volta legato, a doppia mandata, con la formazione del Governo nostrano. «Il Paese ha urgente bisogno di un nuovo governo, un governo legittimato che riporti il nostro Paese al centro geostrategico e sia ponte tra Oriente e Occidente», spiega la capogruppo grillina. Più critica invece la Lega, che difende allo stesso tempo l’alleanza con li Usa e la non guerra a Putin: «Qui il mandato Onu non c'è. Parliamo di una iniziativa unilaterale di nostri alleati. Ci saremmo aspettati che l'Italia potesse svolgere un ruolo di mediazione […] Vogliamo che l'Italia collabori su tutti i dossier internazionali. L'Italia deve avere una politica estera assertiva in tutti i contesti».

