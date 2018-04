Governo, Mattarella convoca Casellati/ Ultime notizie: oggi il mandato, parte la missione esplorativa

Governo, Mattarella convoca Casellati: oggi il mandato, parte la missione esplorativa. Al Presidente del Senato il compito di individuare la maggioranza. Le ultime notizie

Maria Elisabetta Alberti Casellati (LaPresse)

Potrebbe essere Maria Elisabetta Alberti Casellati a risolvere lo stallo post-elezioni. Oggi, mercoledì 18 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe prendere una decisione importante per il futuro Governo: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere il Presidente del Senato a ricevere il mandato esplorativo. Voci che sono cresciute dopo la notizia della sua convocazione alle 11. Una mossa quella di Mattarella indirizzata a sbloccare la situazione dopo due giri di Consultazioni che non hanno prodotto alcun risultato: i dissidi tra Movimento Cinque Stelle e Forza Italia bloccano il tentativo della Lega di raggiungere un accordo tra l’intero Centrodestra e il movimento guidato da Luigi Di Maio, con il Partito Democratico non intenzionato a raccogliere l’invito del candidato premier pentastellato di un contratto di Governo, nonostante l’apertura su punti programmatici del segretario reggente dem Maurizio Martina. E proprio Maria Elisabetta Alberti Casellati potrebbe ricevere il mandato da Mattarella per esplorare l’immobilismo dei partiti, sottolinea l’Huffington Post.

L'ENDORSEMENT DI MATTEO SALVINI

Ieri è stato lo stesso Matteo Salvini, leader della Lega e del Centrodestra, ad aprire all'ipotesi Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Aspettiamo la saggezza di Mattarella. Se fosse per la Lega, il Governo sarebbe già partito da un mese: vogliamo un Governo che rispecchi e rispetti il voto degli italiani, i primi coi secondi, Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Se i 5 Stelle e Forza Italia continuano a dirsi di no l’un l’altro non è colpa della Lega, evidentemente son problemi loro e l’unica alternativa è il voto". Dopo aver analizzato lo stallo tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio, Salvini ha aggiunto: Posso solo ripetere per un altro giorno quello che sto ripetendo da un mese: governerei domani mattina perché l’Italia ha bisogno di un governo, se Di Maio e Berlusconi a vicenda continuano a dirsi di no, non se ne esce. Casellati? Mi sembra che possa fare un buon lavoro”. Importante, inoltre, il commento di Giovanni Toti, governatore della Liguria e favorito per il dopo-Berlusconi in Forza Italia: “E’ la seconda carica dello Stato, è una donna di grande esperienza e di grande saggezza e moderazione: mi auguro che possa servire quantomeno per sgombrare il campo dalle ipotesi impraticabili”, le sue parole a Askanews.

CHI E' MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Nata il 12 agosto del 1946 a Rovigo, Maria Elisabetta Alberti, coniugata Casellati, dallo scorso 24 marzo 2018 è presidente del Senato della Repubblica nella XVIII Legislatura, eletta alla terza votazione. La sua nomina è storica: lei è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. Laureatasi in giurisprudenza all’Università di Ferrara e in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense, l’avvocato ha aderito a Forza Italia fin dalla sua fondazione nel 1994. Nel corso della sua avventura politica ha ricoperto numerose cariche: Senatore della Repubblica per sei legislature (XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) ha ricoperto il ruolo di Componente del Consiglio superiore della magistratura dal 15 settembre 2014 al 23 marzo 2018, giorno antecedente all’elezione a Presidente del Senato, ed è stata nominata Sottosegretario di Stato del Ministero della salute, dal 30 dicembre 2004 al 16 maggio 2006, e Sottosegretario di Stato del Ministero della giustizia dal 12 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Da sempre al fianco di Silvio Berlusconi nelle sue battaglie contro la magistratura, potrebbe essere lei a tentare di risolvere i problemi per la formazione del nuovo Governo, ma la situazione è intricata e servirebbe un miracolo secondo le ultime indiscrezioni.

© Riproduzione Riservata.