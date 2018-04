PROGRAMMI M5S CAMBIATI/ Il modello Tsipras è arrivato in Italia

Il Movimento 5 Stelle ha modificato i programmi votati dagli iscritti prima delle elezioni. Le modifiche non sono solo formali. Il commento di SERGIO LUCIANO

18 aprile 2018 Sergio Luciano

Beppe Grillo e Davide Casaleggio (Lapresse)

"Sì, signori; pane, abbondanza. Lo condurrò io in prigione: sarà gastigato... si es culpable": la storia si ripete. Nel 1628 la "rivolta del pane" descritta dal Manzoni ne "I promessi sposi" con l'assalto al forno delle grucce si risolve anche grazie al finto arresto del vicario di provvisione - oggi si direbbe l'assessore al mercato - da parte del gran cancelliere spagnolo. Il quale, arrivando con la sua carrozza sul luogo del tumulto, per poter fendere la folla impunemente dopo aver preso a bordo il bersaglio della protesta la blandisce con promesse programmatiche che, contemporaneamente ma in spagnolo per non farsi capire, smentisce: "Sì, sì, comanderò io: il pane a buon mercato. Asi es... così è, voglio dire: il re nostro signore non vuole che codesti fedelissimi vassalli patiscan la fame. Ox! ox! guardaos: non si facciano male, signori. Pedro', adelante con juicio. Abbondanza, abbondanza. Un po' di luogo, per carità. Pane, pane. In prigione, in prigione".

E il gioco eterno della politica, che già si manifestava, in epoca pre-democratica, in un caso come quello in cui una platea di rivoltosi - che era poi l'unica parentesi democratica in un sistema totalitario - andava blandita per superare il peggio e per poi essere come sempre bidonata. La rivelazione sulle modifiche apportate al programma dei Cinquestelle tra prima e dopo il voto, fatta dal Foglio sulla base di evidenze inoppugnabili e ridimensionata se non sdegnatamente smentita dai portavoce del Movimento, fa ripensare a quel giochetto di comunicazione verbale del Gran Cancelliere manzoniano: "Sarà gastigato", gridato a piena voce in italiano; "si es culpable", aggiunto a bassa voce in spagnolo.

Il confronto - in verità alquanto sterile - sta avvitandosi sulla misurazione al millimetro delle differenze lessicali tra il programma votato on-line dagli aderenti del Movimento e quello oggi disponibile sul sito. Le differenze ci sono e sono anche molte, ma sicuramente più che altro formali. Indubbiamente la forma è sostanza, nei programmi. E dunque è molto diverso, al proposito ad esempio del giudizio sulla Nato, scrivere che essa è "prima responsabile del caos odierno", come nel testo originario, e poi nel testo attuale correggere così: "è indispensabile una riflessione sul ruolo dell'Alleanza Atlantica". Nel primo caso si evoca la scelta di rompere con la Nato, se essa non accettasse di cambiare linea; nel secondo caso questa ipotesi scompare e si evoca una semplice discussione tra alleati. C'è un abisso.

Eppure il vero abisso non è questo, né alcuno dei vari altri che si aprono sul punto dei testi programmatici e che attraggono le polemiche di oggi. Il vero abisso risiede innanzitutto nella grande differenza tra la percentuale minima di chi ha votato avendo letto il programma e quella massima di chi ha votato "a naso". E nel "gap" cognitivo che c'è anche tra i programmi e gli elettori che li leggono. Cioè, in sostanza: i più votano senza aver letto; e tra quelli che leggono, i più non capiscono e votano poi comunque "di pancia". Il voto cosiddetto consapevole, espresso a valle di un'attenta valutazione dei programmi, è nella realtà non minoritario: minimale. Il grosso dell'orientamento elettorale ce lo si costruisce sugli slogan, sulle simpatie, sulle parole d'ordine.

Gli spostamenti del consenso si costruiscono - nella misura in cui sono costruibili! - sull'emotività, non sull'analisi. È dicendo: "Basta immigrati!" o "Ruspe sui nomadi" che la Lega piace al maggior parte del suo pubblico, non certo a chi sa che la legge Bossi-Fini , che ha regolato il problema per anni e anni, è stata scritta dal fondatore della Lega. In questo senso i programmi sono una foglia di fico che copre ben altre dinamiche. Se "vizio di consenso" c'è nel rapporto tra partiti ed elettori, esso non risiede in una virgola spostata o in un aggettivo cambiato nel testo del programma, ma nell'abisso che c'è tra gli slogan urlati e la reale volontà e la cosciente convinzione di trasformarli in nuove leggi applicabili.

Il reddito di cittadinanza su cui i Cinquestelle hanno sedotti gli indecisi del Sud e la flat-tax su cui la Lega è cresciuta al Nord, così come si trovano scritti nei rispettivi programmi, sono chimere inapplicabili. È possibile semmai avvicinarsi un po' a quei miraggi, ma non attuarli. La gente che aveva capito di che si trattava e che aveva le competenze per analizzare quelle promesse, lo sapeva. E non si è fatta ingannare da esse. Il grosso degli elettori non aveva queste competenze. Una fetta ancora più vasta neanche si è mai preoccupato di capire come quelle parole-chiave potessero corrispondere a decisioni concrete, ma si è limitato ad aderire a slogan: reddito anche per chi non ha un lavoro, tasse dimezzate.

Dunque, la verità è che i Cinquestelle al cento per cento, la Lega al 90 e il Pd all'80 per cento hanno affrontato l'ultima campagna elettorale promettendo favole. È il modello Tsipras: eletto premier in Grecia a furor di popolo perché prometteva, straparlando, l'emancipazione dall'odiata Europa filo-tedesca dell'austerità, e ridotto ora a ragionieristico applicatore del dettato della Troika. I nostri partiti, nella bagarre del dopo-voto che stiamo vivendo in queste settimane, hanno l'esigenza di attutire l'effetto Tsipras che risalterà a breve dai fatti, dissimulando il tradimento del programma che sono più o meno tutti pronti a fare pur di governare: soprattutto i Cinquestelle, perché ora Salvini sembrerebbe più incline a ridare le carte, convinto com'è di "vincere meglio" e perché Renzi vuole in realtà farsi un suo partito e ricominciare da solo.

Tornano in mente i versi di Guccini, da "Il vecchio e il bambino": "Il bimbo ristette, lo sguardo era triste / e gli occhi guardavano cose mai viste / e poi disse al vecchio con voce sognante / 'Mi piaccion le fiabe, raccontane altre'". Il vecchio sono i partiti. I bambini siamo noi.

