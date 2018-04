Sondaggi Politici nuovo Governo/ Se falliscono Di Maio e Salvini, 43% rifiuta ‘governissimo’ M5s, Pd, Lega, FI

Sondaggi elettorali politici, nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd

18 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018 (LaPresse)

EMG ACQUA, GOVERNISSIMO BOCCIATO DAGLI ELETTORI

I dati emersi dai sondaggi di Emg Acqua per il programma CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer provano a sondare il terreno sull’eventualità che un accordo politico non riesca ad emergere dopo ormai un mese e mezzo quasi dalle Elezioni politiche “senza vincitori”. Con l’incarico a Maria Elisabetta Casellati si cerca di prendere tempo e provare una manovra in Parlamento di “avvicinamento” dei partiti: ma lei dovesse fallire e con lei anche le ipotesi di Salvini e Di Maio come diretti incaricati di governo, allora non potrebbe che sorgere la fase del “governissimo” (o di nuove elezioni, ma Mattarella lo ha escluso per ora) in cui tutti i partiti partecipano ad un largo esecutivo su alcuni punti chiave, come le scadenze europee e la nuova legge elettorale. Gli elettori però bocciano l’idea e solo il 24,1% sarebbe favorevole, contro il 43,3%; dunque che fare? Secondo gli elettori, ognuno dovrebbe fare uno sforzo per evitare di vedere un governo extra large con M5s, FI, Lega, FdI, Pd e LeU: più di tutti sarebbe Di Maio a dovere fare passo indietro dai propri veti per risolvere la situazione di stallo (il 20,3% guarda a lui come maggiore implicato nel sforzi), seguito da Salvini (al 16,9%), Berlusconi (13,6%) e il Partito Democratico col 8,6%.

INDEX, LE INTENZIONI DI VOTO

Seguendo ancora gli ultimi sondaggi di Index, l’ipotesi di tornare alle urne è scelta dal 16% degli elettori intervistati: le attuali intenzioni di voto vedono il Movimento 5 Stelle salire ancora di preferenze fino al 34,1%, mentre la Lega di Matteo Salvini farebbe un balzo in avanti fino al 22,9%, facendo invece scendere Forza Italia addirittura fino all’11,8% attuali. Male Berlusconi quindi, non benissimo neanche il Pd che resta ancorato al 18,3% su scala nazionale; seguono gli altri di Centrosinistra che raccolgono il 3% totale, mentre il partito di Giorgia Meloni andrebbe al 3,7%, facendo meglio di Liberi e Uguali di Boldrini e Grasso (2%) e decisamente meglio di Noi con l’Italia che rimane ancorato ad un basso 0,4% di preferenze. Ergo, con il ritorno alle urne a guadagnarci oggi sarebbero ancora Di Maio e Salvini, ma con lo stesso problema del 4 marzo: senza un cambio di legge elettorale, non vi sarebbe una maggioranza spendibile in Parlamento.

© Riproduzione Riservata.