Consultazioni Casellati: Centrodestra unito, poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd

Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd

19 aprile 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni Casellati a Palazzo Giustiniani (LaPresse)

Giornata decisiva in vista della scadenza dell’incarico fissata da Mattarella per la giornata di domani: Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo il secondo e forse ultimo giro di consultazioni in programma oggi pomeriggio a Palazzo Giustiniani, domani dovrà riferire al Colle il risultato della sua esplorazione e molto probabilmente il “fallimento” della sua missione. Non per negligenza particolari della Presidente del Senato - in realtà molto abile e stimata da tutto l’arco istituzionale, grillini compresi - ma per l’inconsistente stallo che tutti i partiti hanno dimostrato in questi giorni, con i veti confermati dalle consultazioni di Mattarella fino a quelle della Casellati. Oggi un ultimo, estremo e disperato, tentativo verrà fatto dalla Presidente del Senato davanti ad un centrodestra questa volta unito (ieri Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si erano presentati in separata sede) alle ore 14.30 e al gruppo M5s (Di Maio, Toninelli, Grillo) alle 17.30. In vista dell’incontro, Matteo Salvini (ci sarà dopo essere tornato stamani dalla Sicilia) ha commentato «L'Italia non può aspettare. Non c'e alcuna novità: se tutti continuano a rimanere fermi sulle loro posizioni si creano situazioni che hanno risposta. Vedo se riesco a inventarmi qualcosa di più rispetto al tanto che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo superando i no, i litigi e i bisticci. Io ultimatum non ne pongo, vediamo se riesco a convincere gli altri». Salvini non si dice però particolarmente speranzoso, specie dopo aver letto le ultime dichiarazioni di Toninelli e Berlusconi: «Il mandato al presidente Casellati? Non c'è alcunché di inutile. Certo se nessuno rinuncia a niente... Personalmente non so più a cosa rinunciare..», conclude il leader della Lega.

IPOTESI FICO ESPLORATORE SE FALLISCE LA CASELLATI

La Casellati ha come compito quello “semplice” dato da Mattarella: verificare se vi sono particolari possibilità per un accordo di governo tra Centrodestra e M5s. Ecco, sul web circola da ore una simpatica “meme” che recita pressapoco così: Salvini “mai con Pd”, Di Maio “mai con Berlusconi”, Silvio “mai con Di Maio“, Renzi “mai una gioia”. Al netto della battuta, interprete e riassume benissimo la situazione dominata da veti e non da proposte per trovare un accordo. Nessun passo indietro, e allora si avvicina il prossimo step che tenterà Mattarella per trovare il bandolo della matassa: Roberto Fico, presidente della Camera, potrebbe essere il nuovo esploratore incaricato dal Colle per provare a testare questa volta un ipotesi di governo tra Partito Democratico e M5s. Per ora sono solo voci, ma la probabilità che l’ex leader dell’ala più radicale dei Cinque Stelle (e ora figura istituzionale) possa provare a dare una sondata all’accordo (difficile) con i dem è una delle voci più ricorrenti negli ambienti del Quirinale. Come spiega bene l’Adnkronos, «Mattarella potrebbe chiedere tempi supplementari se esistessero i presupposti per far maturare un'intesa nell'ambito dei confini disegnati per il suo mandato. Oppure, estremo opposto, potrebbe certificare l'impossibilità di una maggioranza tra centrodestra nel suo complesso e M5S».

