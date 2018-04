Governo, Giorgetti “Di Maio premier se…”/ Le condizioni: “accetta Berlusconi e la fiducia a M5S c'è”

Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: mandato esplorativo del presidente del Senato Casellati, Lega-M5s è scontro per Silvio Berlusconi, le ultime notizie

Luigi Di Maio (LaPresse)

Governo, Giancarlo Giorgetti apre a Luigi Di Maio Premier: interessanti aggiornamenti il giorno il mandato esplorativo affidato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarelli a Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. L’esponente di Forza Italia ha tentato di verificare una possibile maggioranza Centrodestra-Movimento 5 Stelle: nessun passo in avanti, con la Casellati che avrà a disposizione la giornata di oggi, 19 aprile 2018, e domani, venerdì 20 aprile 2018. La situazione di stallo continua, con il Movimento 5 Stelle che continua a porre il veto su Silvio Berlusconi e su Forza Italia, chiedendo alla Lega di Matteo Salvini di smarcarsi, e con il Cavaliere che continua a stuzzicare il candidato premier pentastellato Luigi Di Maio. E il Partito Democratico? Resta fermo nonostante l'apertura ripetuta di Di Maio come possibile alternativa in caso di mancato accordo con il Carroccio. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti, ma un segnale importante è arrivato da Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini.

GIORGETTI APRE A DI MAIO PREMIER

Il Movimento 5 Stelle continua sulla sua linea: Luigi Di Maio deve essere il nuovo primo ministro e nessun ipotesi di accordo con Silvio Berlusconi. Intervenuto a Porta a Porta ieri sera, l’uomo delle trattative della Lega Giancarlo Giorgetti ha commentato: “Tra fare il premier e il no a Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio rinunci almeno a una pregiudiziale. Se non viene rimossa almeno una di queste due pregiudiziali il tentativo di domani della presidente Alberti Casellati fallirà”. Oggi il presidente del Senato effettuerà un nuovo giro di consultazioni con i principali partiti politici e, a proposito di Lega, sarà presente anche Matteo Salvini, assente ieri per un impegno a Catania. Giorgetti ha poi commentato: “Di Maio deve fare uno sforzo ulteriore: se non lo farà, o non vuole fare il governo o vuole fare il governo con il Partito Democratico”.

DUELLO SALVINI-DI MAIO

Come sottolineato dall’Huffington Post, dopo alcuni giorni di maretta in casa Centodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno giocato insieme: dopo l’imput del segretario della Lega, “basta litigi”, il presidente di Forza Italia non ha posto alcun veto al Movimento 5 Stelle, sottolineando che sta avvenendo la situazione inversa. Una posizione apprezzata sia dallo stesso Giorgetti che da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che simboleggia almeno sulla carta l’unità della coalizione. Una strategia che sta portando avanti la coalizione come sottolineato da un deputato leghista di primo piano: "Se Di Maio vuole fare il premier e come si è visto non ci rinuncerà per niente al mondo, noi glielo facciamo fare ma non può chiederci di spaccare la coalizione". E attenzione alle possibili nuove ipotesi, come quella di un Governo del presidente: "Un governo del presidente? La Lega è una forza responsabile e Salvini si è dimostrato uno statista".

