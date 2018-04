Salvini al Governo, “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin: Di Maio verso vertice, “no passi indietro”

Matteo Salvini verso il Governo: “via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Matteo Salvini e Luigi Di Maio (LaPresse)

Domani si dovrebbe tenere il vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla vigilia delle Consultazioni al Colle che definiranno il primo punto ufficiale sulle possibili alleanze di governo: intanto, nel giorno di riposo per tutti i leader prima del rush “finale” delle prossime settimane verso il Governo, il Segretario della Lega ha scritto sui social due dei prossimi punti all’ordine del giorno per il suo presunto incarico a Palazzo Chigi. «Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l’appello del presidente di Confindustria Russia: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all’economia italiana»; Salvini segue Putin e reputa la politica internazionale un passaggio fondamentale per l’Italia per poter svolgere il ruolo di bilanciere tra una Ue troppo contro la Russia e lo stesso Cremlino in aperto contrasto con molti stati europei. Se sul fronte Russia però, le teorie di Salvini sono ben note, è tornando su possibili misure di politica interna che il leader del Centrodestra punta dritto verso la promessa elettorale sul Ministero per le disabilità. «Un ministro che si occupi dei diritti e dei bisogni dei disabili, non vedo l’ora di passare dalle parole ai fatti. Gli ultimi saranno i primi», scrive ancora Salvini linkando un articolo per la Giornata Mondiale dell’Autistmo. In mattinata aveva scritto anche ai tanti volontari che si adoperano in questa giornata dedicata a tutti i malati autistici d’Italia e non: «Buona giornata a chi oggi lavora, a chi un lavoro lo sta cercando, ai tantissimi volontari che dedicano il loro tempo agli altri: grazie».

IL RIPOSO DI DI MAIO

Se Salvini sta preparando gli ultimi dettagli da Ischia prima di partire per Roma, il leader del Movimento 5 Stelle si è concesso due giorni di stacco totale in famiglia dove ha festeggiato la Pasqua e il giorno di Pasquetta: con un lungo messaggio apparso ieri sera su Facebook, DI Maio promette di non voler fare un passo indietro sul fronte governo a pochi chilometri dall’arrivo, nonostante i sub-movimenti con la Lega verso il vertice di domani con Salvini. «Questi giorni, dopo mesi di duro lavoro, sto tirando un po' il fiato. Oggi è Pasqua e starò in famiglia. Un toccasana! E' proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare», scrive il candidato premier M5s ai suoi followers. «Insieme siamo arrivati fino a qui e ora non si fanno passi indietro, neppure per prendere la rincorsa. Continuiamo ad andare avanti, insieme e niente ci potrà fermare», continua Di Maio prima di ricordare, per l’ennesima volta, la scelta fatta dagli italiani alle ultime Elezioni. «Oggi siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a pensare a quello che significa e al fatto che siamo nati solo 9 anni fa vengono i brividi. Di gioia certo, ma anche per la responsabilità che deriva dall'aver conquistato la fiducia di milioni di italiani». Accenno finale al compagno di partito e neo-presidente della Camera Roberto Fico: «Ho pensato a tutte le migliaia di persone che sono state e sono nostri compagni di viaggio e che hanno lottato e lottano fianco a fianco con noi. A quelli che hanno iniziato facendo i banchetti e oggi siedono in Parlamento. Ho pensato che uno di questi, Roberto Fico, è il Presidente della Camera, la terza carica dello Stato e ha annunciato un cambiamento epocale: la fine dell'era dei vitalizi e dei privilegi dei politici».

