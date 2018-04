Governo, Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio, incarico a Fico?

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Governo, Casellati da Mattarella (LaPresse)

Berlusconi vicino a Campobasso per l’ultimo comizio prima delle Regionali in Molise mette una pietra più che tombale sull’accordo tra Centrodestra e Movimento 5 Stelle: «Nessun accordo e' possibile con i 5 Stelle, un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia. Mi sono rotto di loro», afferma senza più peli sulla lingua (e quando mai li ha avuti?, ndr) il leader di Forza Italia. Mentre la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è da Mattarella al Colle per consegnare il proprio mandato e incarico dopo il fallimento dell’accordo tra M5s e Salvini, il Paese si interroga su quali potrebbero essere i prossimi scenari da qui alle prossime settimane. Al termine del colloquio al Colle il Presidente della Repubblica lascerà alcune dichiarazioni sui possibili step che il Quirinale prenderà in carico da qui alle prossime giornate, probabilmente già da lunedì. Roberto Fico, Presidente della Camera, potrebbe essere il nuovo incaricato per trovare un’alleanza di governo questa volta tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, l’ipotesi più “plausibile” al netto delle continue dichiarazioni dem anti-grillini delle ultime ore (Renzi, Marcucci, Ascani). Per ora solo Emiliano e Orlando si dicono disposti ma il Colle potrebbe chiedere a Martina uno “sforzo” di responsabilità per provare una quadra fra Di Maio e il Nazareno, anche se l’impresa diventa assai delicata e poco possibile.

RONZULLI, FORZA ITALIA: “PRATICA CHIUSA CON M5S”

«Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni: regna una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio»: Berlusconi si lamenta anche del voto per la situazione di stallo provocata in questi mesi di assai difficile formazione di governo, anche se forse dimentica che quella legge elettorale è stata votata anche grazie al sostegno di Forza Italia e Lega (la Meloni si disse fin da subito contraria). Mentre Salvini invece avverte sul pericolo forte del governo tecnico - la seconda opzione in campo per Mattarella se dovesse fallire il possibile incarico dato a Fico - spiega come «Alla fine del giro, verso le 14.30-15, dopo aver sentito - visto che non li ho ancora sentiti - Di Maio, Berlusconi, la Meloni e tutti quanti vi dico se c'è qualcosa di nuovo». Tira dritto contro il governo non scelto dagli italiani, «farò di tutto per non consentirlo» ma non fa i conti con Forza Italia che ora con Berlusconi e stamattina con Licia Ronzulli aveva del tutto escluso ogni possibile accordo i Cinque Stelle che ieri sera dopo le Consultazioni con Casellati hanno spiegato come «non possiamo accettare ministri di Forza Italia e FdI nel nostro governo». Così la fedelissima di Berlusconi oggi a Radio Capital: «Il tentativo è fallito. Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia. L’apertura di Di Maio è durata meno di sette ore», confermando così che ieri ad un certo punto i Cinque Stelle avrebbero anche accordato l’ingresso nel governo di Berlusconi e FI, salvo poi tornare indietro pensando alle conseguenze gravi dal punto di vista dell’elettorato. «Noi non abbiamo mai bluffato. Abbiamo sempre giocato a carte scoperte, chiedendo pari dignità all'interno della coalizione. Non si può mancare di rispetto a 5 milioni di persone che ci hanno votato, non ci sarà mai un appoggio esterno ad un governo Salvini-Di Maio», spiega ancora la Ronzulli.

