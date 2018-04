SONDAGGI REGIONALI MOLISE E FRIULI VENEZIA GIULIA/ Toma avanti su M5s, incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini

Sondaggi Politici, risultati Elezioni Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia: intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma davanti

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Regionali Molise e Friuli Venezia Giulia (LaPresse)

EUROMEDIA, REGIONALI MOLISE: TOMA AVANTI SU M5S

I sondaggi politici prodotti in vista delle Elezioni Regionali in Molise danno, a due giorni dalla sfida elettorale, il Centrodestra unito in leggero vantaggio sul Movimento 5 Stelle anche se ovviamente data la poca distanza potrebbe essere decisiva l’ultima settimana appena passata con la cavalcata in piazza dei principali candidati. Salvini, Meloni e Berlusconi si sono visti e molto nelle ultime tre settimane, mentre Di Maio e Martina hanno quasi “disertato” i comizi dei propri candidati: se questo alla fine sarà decisivo al momento non si saprà, ma di certo sarà inevitabile un paragone e un confronto con la situazione attuale delle trattative (in alto mare) sulla formazione di un governo nazionale. Secondo le ultime stime di Euromedia Research prima del silenzio elettorale, la coalizione di Centrodestra in appoggio a Donato Toma (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di centro, Popolari per l’Italia, Il Popolo della famiglia, Movimento nazionale per la sovranità, Orgoglio Molise, Iorio per il Molise) è data al 36,6%. Il Movimento 5 Stelle invece è dato al 34,2% a sostengo di Andrea Greco, mentre il Centrosinistra (Partito democratico, Liberi e uguali per il Molise, Molise di tutti, Molise 2.0, Unione per il Molise) per Carlo Veneziale è dato al 21,4% su base regionale.

DEMOPOLIS, FRIULI: FEDRIGA AL 50%, MEGLIO CSX DI M5S

Per quanto riguarda invece i sondaggi per le Regionali in Friuli Venezia Giulia - le Elezioni saranno domenica prossima 28 aprile - i dati emersi dalle stime e intenzioni di voto di Demopolis danno il Centrodestra in larghissimo vantaggio sui rivali del Pd e del M5s. In particolare, il candidato Governatore sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia Massimiliano Fedriga sarebbe in netto vantaggio con il 45-51% di preferenze: l’unica incognita - e vale anche per il Molise dove addirittura le distanze sono molto più brevi - resta il rapporto tra Berlusconi e Salvini dopo lo scontro per il mancato accordo con M5s. Risolto quello, la coalizione del Cdx si appresta a vincere la battaglia di Fedriga contro i rivali, sia il successore di Debora Serracchiani (Governatrice uscente) Sergio Bolzonello (22-28% per la coalizione di Centrosinistra) che il candidato del M5s Alessandro Fraleoni Morgera, dato al 21-27% di preferenze. Tra l’1 e il 5% invece si situerebbe la posizione di Sergio Cecotti, Patto per l’Autonomia con diverse liste locali.

