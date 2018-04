MARTINA, "GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA" / Il reggente apre al dialogo:"Paese fermo"

Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.

Martina accanto a Renzi e Orfini (foto da Lapresse)

Suonano come un'apertura al dialogo con il Movimento 5 Stelle le parole di Maurizio Martina, il segretario reggente del Partito Democratico, all'uscita da un convegno della minoranza dem tenutosi oggi a Milano. Martina, come riferito da Rai News, ha di fatto chiamato in causa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lasciando intendere che il Pd non si tirerà indietro nel momento in cui il capo dello Stato richiamasse i partiti ad assumersi le loro responsabilità per risolvere una crisi di governo che dura da quasi due mesi. Queste le parole del segretario Pd:"Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del Presidente Sergio Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il Presidente sta facendo".

MARTINA, "48 GIORNI DI POLEMICHE"

Intervenendo nuovamente al Salone del Mobile, Martina non ha comunque lesinato critiche a Movimento 5 Stelle e centrodestra - pur non citandoli mai direttamente - per come le trattative per dare il via ad un governo abbiano di fatto bloccato il Paese. Queste le sue parole, riportate da La Repubblica:"Quello che abbiamo visto fino a qui da parte dei cosiddetti vincitori è sinceramente uno spettacolo sbagliato. Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche veti e controveti. Diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è inaccettabile per un Paese che ha bisogno di certezze, di serietà e di responsabilità". Da rimarcare che "prima gli italiani" citato da Martina sia lo slogan elettorale della Lega di Salvini: un ulteriore indizio del fatto che si va verso un'intesa Pd-M5s?

© Riproduzione Riservata.