Berlusconi “Salvini leader, ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella, domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd

Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s

22 aprile 2018 Niccolò Magnani

Governo, Salvini tentato da Di Maio (LaPresse)

Domani il Presidente della Repubblica dovrebbe incaricare per un secondo giro di “esplorazioni” il Presidente della Camera Roberto Fico con un obiettivo chiaro in testa: sondare l’eventualità di un Governo tra M5s e Partito Democratico, l’ultima vera possibilità prima di una decisione “strong” di Mattarella che prevede esecutivi tecnici o “Governissimi”. Intanto questa mattina il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato al Corriere della Sera e ha ribadito la sua fiducia al leader della coalizione di Centrodestra: «Matteo Salvini è il leader e rappresenta una coalizione del 37%. Non vedo che interesse avrebbe a rinunciare a questo per fare il partner di minoranza dei 5 stelle. Sono certissimo, anche dai contatti avuti in queste ore, che continuerà a parlare e ad operare in nome dell'intero centrodestra». Salvini stesso vuole evitare il più possibile un Governo “tecnico” e per questo ha meditato nelle ultime ore un possibile “tradimento” del Centrodestra per andare con Di Maio e i grillini, che lo chiedono a gran voce praticamente dal giorno dopo le Elezioni del 4 marzo. Per ora resta comunque fedele alla Coalizione, in attesa dei risultati di domani delle Regionali in Molise che potrebbero ulteriormente rafforza la rilevanza della Lega anche a carattere nazionale: Berlusconi però ha tentato un passo “di avvicinamento” al leader leghista, spiegando che lui e lui solo guida la coalizione, anche se allo stesso tempo ha ribadito che un Governo con i Cinque Stelle non è assolutamente possibile. «Abbiamo ricevuto veti e insulti che sono inaccettabili. Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere dei 5 Stelle, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro», conclude l’ex Cavaliere.

GLI ULTIMI “MESSAGGI” TRA DI MAIO E SALVINI

Di Maio, intanto, le tenta tutte per provare a dividere il Centrodestra: sa infatti bene che un accordo col “secondo forno” del Pd sarà impresa assai ardua, specie perché Renzi conta ancora molto all’interno dei dem e non sarà per nulla facile trovare un’alleanza, anche con il mandato esplorativo di Fico dato per assai probabile dai retroscenisti del Quirinale già da domani. «M5s si è impegnato a mettercela tutta per andare incontro alle esigenze di chi può darci una mano a cambiare le cose», ovvero per andare verso Salvini. «Insieme possiamo fare grandi cose, sono sicuro che se firma un contratto tiene fede ai patti», prova ancora il “tentatore” della Casaleggio Associati. Al Salone del Mobile ieri Di Maio ha poi cercato di “spiegare” la sua proposta a due partiti di estrazione completamente opposta come il Pd e la Lega: «la nostra proposta era a due forze politiche: si è pensato che le volessi mettere sullo stesso piano ma non è questo il punto. Io cercherò di portare a casa un contratto con gli italiani ma nessuno può pensare che si possa stipulare con tutti e due. Non avevo chiesto ai leader delle forze politiche di venire subito al tavolo, sapevo che c'erano delle evoluzioni in corso nei due schieramenti e queste vanno rispettate. lo so che gli italiani hanno fretta ed è giusto, ma deve essere un governo fatto bene», ha concluso il suo intervento davanti ai cronisti il leader del M5s. La proposta è ancora lì, ma il tempo scorre e domani per Salvini potrebbe essere “tardi” visto che M5s e Pd potrebbero diventare a breve le due compagini a stretto dialogo dopo un mese e mezzo di rapporti complessi tra Cinque Stelle e Centrodestra.

© Riproduzione Riservata.