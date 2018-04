RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018/ Diretta, per il presidente sarà testa a testa centrodestra-M5s?

Diretta risultati elezioni regionali Molise 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?

Sarnno i risultati delle elezioni regionali del piccolo e spesso dimenticato Molise l'ago della bilancia per la partita del governo? Lo credono in tanti, soprattutto gli osservatori convinti che in queste elezioni regionali 2018 si consumerà il sorpasso all'interno della coalizione di centrodestra di Salvini ai danni di Berlusconi,che alle ultime Politiche ha ottenuto il 16% doppiando il leghista fermo all'8%. Un risultato che non farebbe altro che confermare la tendenza già manifestatasi nel voto del 4 marzo e che porebbe spingere il leader della Lega a mollare l'alleato di Forza Italia per stringere un'alleanza con Luigi Di Maio e il M5s a livello nazionale. Dunque un voto, quello molisano, al quale molti vogliono dare una portata più ampia di quella semplicemente regionale. Ed è quanto meno curioso che sia proprio la regione meno popolosa d'Italia, oltre che la seconda più piccola (seconda solo alla Valle d'Aosta) ad avere probabilmente tra le mani il futuro di altri milioni di connazionali. Ecco spiegato, forse, il grande interesse che i leader hanno dimostrato nei confronti del Molise in quest'ultima settimana prima del voto: da Di Maio a Salvini, fino all'arrivo di Berlusconi in elicottero. Nessuno ha voluto lasciare nulla al caso: una campagna elettorale quasi porta a porta, con tanto di comizi di piazza vecchio stile che dovrà fotografare il sentiment del Paese a quasi due mesi dalle Politiche del 4 marzo.

LA PARTITA PER LA REGIONE MOLISE

Ma chi risiede in Molise, più che agli equilibri interni al centrodestra o al fatto che Salvini possa o meno trovare il coraggio di lasciare Berlusconi per allearsi con Di Maio, sono interessati all'esito delle Regionali e ai destini del loro territorio. Chi succederà al governatore Pd Paolo Di Laura Frattura? Secondo l'ultimo sondaggio disponibile prima del silenzio elettorale di Euromedia Research, l'istituto guidato da Alessandra Ghisleri e risalente agli inizi di Febbraio, la partita per la poltrona di governatore vedeva un testa a testa tra Centrodestra e M5s, con il blocco che faceva riferimento al Partito Democratico attardato di una decina di punti percentuali. Certo, si può ipotizzare che la situazione si sia evoluta, anche in mancanza di clamorose notizie legate alla competizione elettorale, ma pare anche probabile che lo scenario politico nazionale possa contribuire a polarizzare su quelli che si sono accreditati come i due partiti "antagonisti" per il Governo del Paese (Lega e M5s) il voto molisano: da una parte Donato Toma, espressione del centrodestra, e dall'altra Andrea Greco (M5s). Toma, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Campobasso, sostenuto tra gli altri da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, veniva accreditato dalla Ghisleri con un leggerissimo vantaggio sul competitor (ampiamente sotto l'errore statistico) e la partita si prefigurava allora apertissima. Si preannuncia dunque una battaglia all'ultimo voto: chi sarà eletto presidente alla fine dello spoglio?

