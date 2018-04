Accordo M5S PD/ Governo, Martina incontra Fico e apre a Di Maio, Dem spaccati: virale l’hashtag #senzadime

Martina e Renzi, PD - LaPresse

I Democratici aprono al Movimento 5 Stelle, con la conseguenza che il PD si spacca. Non vi è ancora l’ufficialità ma qualcosa si sta muovendo in tal senso ed entro la prossima settimana ci potrebbe essere l’apertura definitiva, o il ritorno alla chiusura. A quel punto si capirà come proseguirà la vita dei Dem, e soprattutto, se ci sarà ancora una forte componente renziana all’interno dello stesso partito. Un fatto fondamentale quest’ultimo, visto che i grillini sapranno di conseguenza su quanti voti potranno contare. In questa situazione sta cercando di mediare, non senza difficoltà, il segretario generale del PD, Maurizio Martina. Nel contempo, in molti stanno assediando Renzi, per tentare la via dell’alleanza con i grillini, di modo da poter tornare a governare il paese, scenario tutt’altro che negativo visti i dati delle elezioni del 4 marzo riguardanti il centro-sinistra.

#SENZADIME

Una situazione tutt’altro che semplice però, visto che su Twitter stanno fioccando le proteste proprio dei renziani nei confronti di una possibile alleanza con il M5S, e nelle ultime ore è divenuto virale l’hashtag #senzadime. Del resto il Movimento di Di Maio ha sempre considerato Renzi come il primo nemico, e il popolo dell’ex Premier non vuole finire fra le braccia degli stessi, anche per una questione di orgoglio. La cosa certa è che trovare un’intesa fra il PD e il Movimento non sarà affatto facile, e se mai avverrà, è possibile che sia il Capo dello Stato, Mattarella, a deciderlo. Intanto Martina ha parlato con Fico, Presidente della Camera, elencandogli tutti i cento punti del programma PD e non soltanto le proposte concordate negli ultimi giorni, punti in cui vi sono anche le proposte di Renzi e di Gentiloni…

