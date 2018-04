Fico, mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem: Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra

Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

24 aprile 2018 - agg. 24 aprile 2018, 10.18 Carmine Massimo Balsamo

Roberto Fico (LaPresse)

Roberto Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico al presidente della Camera per cercare di trovare l’intesa tra pentastellati e dem per la formazione del nuovo esecutivo dopo il fallimento dell’asse con il Centrodestra. Fico, al termine dell’incontro con Mattarella, ha commentato: “Ricerca la possibilità di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico al fine di costituire il governo. Mi metterò a lavoro da subito, secondo noi il punto fondamentale è che si deve partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma per l’interesse del Paese, è ciò che cercherò di fare da subito”. E da casa Partito Democratico è arrivata un’apertura dopo i no delle ultime settimane: il segretario reggente Maurizio Martina ha aperto al confronto con “spirito di leale collaborazione e serietà e coerenza”. Un chiarimento richiesto però con forza: “Fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e Centrodestra”. Qui tutte le notizie sull'incarico a Fico e le prime reazioni della politica

DI MAIO ROMPE CON SALVINI

L’obiettivo dunque è quello di giungere a una maggioranza parlamentare tra M5s e Partito Democratico, chiusa per il momento la possibile intesa con Lega e Centrodestra. Tramite il suo profilo Facebook, il candidato premier grillino Luigi Di Maio ha commentato così: “Il presidente Mattarella ha dato il mandato a Roberto Fico per verificare se ci sono i presupposti per un’intesa di maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il capo dello Stato ha preso questa decisione dopo il fallimento dell’ipotesi di un Governo del Centrodestra, come ha certificato l’incaricato al Presidente del Senato della settimana scorsa. In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega e di discutere i termini del contratto di Governo. E’ cosa nota che abbiamo delle differenze programmatiche ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obiettivi in comune che potremmo realizzare: penso alla Legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei lavoratori, alla lotta alla bucrocrazia, al sostegno alle famiglie, alla sicurezza su tutto il territorio nazionale”. Ed ecco la rottura: “Alcuni mi hanno detto di avere anche esagerato in questo corteggiamento, ma dal suo comportamento ho capito che non vuole assumersi la responsabilità di governo. Dovrà darne conto a tutti coloro che lo hanno votato per vederlo al governo, non si dica che non ci ho provato fino alla fine: buona fortuna”.

