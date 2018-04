GIULIO REGENI, LA MAMMA CONTRO LA FOTO DI MAURIZIO MARTINA/ "Fatto gravissimo, mai sulla tomba di mio figlio"

Giulio Regeni, la mamma contro la foto di Maurizio Martina: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.

Giulio Regeni (foto da Lapresse)

La politica travolta dal caso Giulio Regeni, ma non per le tanto attese novità sulle indagini chiamate a fare luce sulla morte del giovane ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio sulla strada che collega la capitale ad Alessandria d'Egitto. In questo caso si parla di Regeni per l'imbarazzo suscitato da una foto di Maurizio Martina, il segretario reggente del Partito Democratico, scattata sulla tomba del ricercatore italiano nel cimitero di Fiumicello in provincia di Udine. Quella che doveva essere una visita di natura privata da parte di Maurizio Martina, infatti, si è trasformata in una "photo opportunity", che evidentemente non ha fatto piacere alla famiglia del ragazzo, che ancora con perseveranza e coraggio continua a chiedere all'Italia "Verità e giustizia per Giulio Regeni".

L'ATTACCO DELLA MAMMA DI GIULIO REGENI

Maurizio Martina si è recato sulla tomba di Giulio Regeni nel cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, durante una visita in Friuli Venezia-Giulia strettamente legata al voto per le regionali di domenica prossima. Una volta che il suo scatto è stato diffuso, c'ha messo poco a diventare virale fino a suscitare lo sdegno della famiglia Regeni. La mamma di Giulio, la signora Paola Deffendi, ha affidato al suo profilo Facebook una reazione molto dura nei confonti del segretario reggente del Pd:"Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa la foto che non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo". Dal Pd, come riportato da La Repubblica, hanno risposto:"Le foto diffuse sono state prontamente rimosse ieri come richiesto dalla famiglia perché l'unico intento della visita è stato quello di onorare la memoria di Giulio. Abbiamo richiesto e ci appelliamo ancora alla sensibilità della stampa affinché sia rispettata la volontà della famiglia Regeni".

