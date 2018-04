SONDAGGI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA/ Verso trionfo Fedriga: Centrodestra davanti a Pd e M5s

24 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Regionali Friuli Venezia Giulia, Matteo Salvini (LaPresse)

SWG, FEDRIGA VERSO IL TRIONFO Secondo gli ultimi sondaggi prodotti da Swg per le prossime Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia il Centrodestra dovrebbe riuscire a conquistare anche la regione che viene da 5 anni di Governo Serracchiani (Centrosinistra) dopo aver vinto, seppure di misura, in Molise giusto due giorni fa. Salvini, Berlusconi e Meloni si avvicinano all’ennesimo ko inferto a Pd e M5s, elemento importante da tener presente nei giorni in cui Fico tenta l’accordo di Governo tra dem e grillini. I dati dei sondaggi sono chiari, con il candidato Governatore Massimiliano Fedriga, fedelissimo di Salvini, che è pronto al trionfo contro i rivali Sergio Bolzonello (Centrosinistra) e Alessandro Morderà. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Autonomia Responsabili e Progetto FVG fanno parte di un’unica coalizione a sostegno di Fedriga e sono dati tra il 47 e il 51%, mentre al secondo posto troviamo al momento l’erede della Serracchiani (Bolzonello) è dato tra il 26 e il 30%, sostenuto da PD, Lista Cittadini, Slovenska Skupnost e Open-Sinistra FVG. È indietro invece il candidato del Movimento 5 Stelle anche se negli ultimi giorni potrebbero essere variati i dati fino al possibile sorpasso e crescita del partito di Di Maio (18-22% al momento). Chiude il candidato di Patto per l’Autonomia, Sergio Cecotti, dato fra il 2 e il 4% su scala regionale. Alto il numero degli indecisi registrati, il 21%, dunque fondamentali per dare l’indirizzo definitivo al risultato finale di lunedì prossimo.

INDEX, INTENZIONI DI VOTO: M5S AL 34%

Dopo quasi due mesi dalle Elezioni Politiche siamo ancora senza governo e l’ipotesi di tornare alle urne, sebbene Mattarella la esclude con tutte le forze, potrebbe non essere così lontana nel tempo. I sondaggi di Index Research hanno provato a tastare il terreno degli elettori, delusi dopo lo stallo degli ultimi mesi: ebbene, il M5s mantiene di fatto intatto il gruzzolo di voti raggiunto, con un 34% che conferma il primo partito in Italia. Dietro si muove la Lega, che fa un balzo incredibile e arriva al 22,6% - paga lo sforzo di Salvini finora - mentre il Pd perde ancora e si attesta al 17,9%, ai minimi storici. Male anche Berlusconi con Forza Italia (12%) e FdI al 3,8%, peggio ancora fa Liberi e Uguali di Grasso e Boldrini che sarebbe ad oggi fuori dal Parlamento (2%) esattamente come NCI (0,4%) e gli altri di Centrosinistra e gli estremi (PAP e CasaPound), tutti sotto l’1% su scala nazionale.

