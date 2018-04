Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi, “dialogo con Di Maio, basta veti”: tutte le posizioni dei dem

Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, "dialogo con Di Maio, basta veti". Tutte le posizioni dei dem, i calcoli dei 5Stelle: Centrodestra nell'angolo

25 aprile 2018 Niccolò Magnani

Governo Pd-M5s, Martina apre al dialogo (LaPresse)

Domani mattina l’ultima fase di consultazioni alla Camera con Roberto Fico di fatto farà le prove di dialogo effettivo tra Luigi Di Maio e Maurizio Martina in ottica di un governo a doppia mandata M5s-Pd: alle 11 il gruppo dem con il segretario reggente, Orfini, Delrio e Marcucci e due ore dopo il terzetto classico Di Maio, Toninelli e Giulia Grillo illustrerà all’incaricato Fico i punti decisivi per poter far partire l’esecutivo. L’impressione è che Mattarella possa prendersi qualche giorno visto che ci sono di mezzo le Elezioni Regionali in Friuli e soprattutto un possibile, se non a questo punto necessario, passaggio in Direzione Pd per poter votare la proposta di Martina di seguire un governo col M5s. Martina oggi ha strigliato a distanza Matteo Renzi che in più occasioni ha manifestato insofferenza per come è stata gestita la vicenda di governo: «dovevamo andare all’opposizione e ora dialoghiamo con chi ci ha insultato per anni», è la ricostruzione fatta da Repubblica oggi sul Renzi-pensiero. Il suo successore ha invece spiegato «C'è preoccupazione per un esecutivo a trazione leghista, pezzi del Pd ci chiedono di provare a fare un lavoro, avere un'iniziativa. Noi dobbiamo essere rispettosi di ogni opinione e ragionare da comunità. Ben sapendo che sarà molto difficile. Ma soprattutto che se si è arrivati a questo punto non è certo per colpa del Pd».

TUTTE LE POSIZIONI IN CASA PD

Mentre il Centrodestra lamenta la messa in angolo della coalizione che ha vinto le Elezioni, e mentre Di Maio fa quadrato con i suoi per capire come poter far “digerire” alla base grillina l’accordo possibile con i dem, Martina ribadisce l’apertura al dialogo e la chiusura di ogni veto: “non aiuta nessuno in questa fase”, con evidente riferimento all’ala renziana del Partito. Già, perché nella Direzione Nazionale le anime sono tese, divise e schierate su tre posizioni sostanziali: i pro apertura M5s; i contrari; i “ponti” che vogliono cercare di far congiungere le due opposte fazioni per uscire dallo stallo. Della prima “anima” fa parte di certo il segretario reggente Martina e tutti l’ala più “sinistra” del Pd, da Zingaretti a Boccia, da Emiliano a Orlando fino a Franceschini e Fassini i maggiori “testimoniale” del dialogo possibile con i grillini. Nella seconda “anima” troviamo invece tutta l’ala renziana e non solo (come Calenda e Cuperlo, ad esempio): Boschi, Orfini, Bonafè, Ascani, Morani, Rosato, Marcucci, Gozi, Faraone, insomma la parte maggiormente vicina all’ex premier, e teoricamente anche maggioranza in Direzione. I “mediatori”, come li chiama un’intelligente analisi di Formiche.net, sarebbero invece i ministri Delrio, Pinotti e Minniti, assieme a De Vincenzi e all’uomo ovunque Lorenzo Guerini. «u 209 componenti, infatti, si possono contare 117 renziani, compresi 13 “turchi” legati a Orfini e 3 esponenti vicini a Delrio. I franceschiniani sono 20, quelli vicini a Martina 9, mentre un paio sono considerati vicini a Veltroni. Per quanto riguarda la minoranza vera e propria, 32 ne conta Orlando e 14 Emiliano», sono i conti fatti da Formiche. Come dire, o si muove qualcosa in “casa-Renzi” oppure Mattarella e Fico si ritroveranno senza un accordo di Governo con i Cinque Stelle.

