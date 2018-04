CONSULTAZIONI FICO, MARTINA “PASSI AVANTI CON M5S”/ Governo diretta live: “Direzione Nazionale Pd il 3 maggio”

Nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio

26 aprile 2018

Consultazioni Fico, governo Pd-M5s (LaPresse)

Un incontro durato quasi mezz’ora tra Fico e il Partito Democratico pone due risultati importanti appena detti da Martina davanti ai giornalisti fuori dalla stanza delle consultazioni: il Pd prosegue nel dialogo con il M5s e soprattutto convoca per il prossimo 3 maggio la Direzione Nazionale dove si deciderà se accettare governo con Di Maio oppure no. Il segretario reggente ha spiegato come nelle varie valutazioni di questi giorni «noi riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti che dobbiamo riconoscere rispetto ad alcune richieste che avevamo avanzato negli scorsi giorni», ovvero la pregiudiziale sui rapporto con la Lega e il Centrodestra (“o rompi con Salvini oppure niente accordo”, aveva detto Martina nella primo vertice con Fico). In questo Di Maio ha fatto la sua parte e il Pd la riconosce come positiva e tale da poter continuare il dialogo di Governo: «Al tempo stesso noi non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano questo confronto, è giusto dirlo per serietà nei confronti del Paese: abbiamo rispetto nel dibattito nei rispettivi movimenti e tutto va rispettato perché siamo profondamente diversi», spiega il segretario reggente dei dem. Poi conclude annunciando la prossima Direzione Nazionale del Pd per giovedì prossimo, tra un’esatta settimana: «in quella sede noi decideremo se e come accedere al confronto con M5s con lo spirito di chi sa di dover fare una scelta comunitaria e collettiva. Quello che ci interessa», conclude Martina, «è provare a dare mano al paese in un momento delicato della sua storia politica, se siamo qui è perché altri hanno fallito con tentativi che non hanno prodotto un esito utile».

NUOVE CONSULTAZIONI DI FICO ALLA CAMERA

Alle 11 a Montecitorio Roberto Fico incontrerà per il secondo e ultimo giro di consultazioni il gruppo dirigente del Partito Democratico: Andrea Marcucci, Matteo Orfini, Graziano Delrio e ovviamente Maurizio Martina si presenteranno davanti al presidente incaricato per porre le condizioni di un accordo di governo col M5s difficile ma non impossibile. La grana più grossa si chiama Matteo Renzi, come spieghiamo qui sotto, con Martina che sembra esser diventato assai sofferente dalla presenza ingombrante di chi si è dimesso ma ha ancora la maggioranza del partito (o così pare fino a che non si arriverà in Direzione Nazionale, passaggio che sembra obbligato a questo punto per votare l’accordo presunto con i grillini). Alle ore 13 Fico incontrerà poi il terzetto 5Stelle, da Toninelli a Giulia Grillo passando ovviamente a Luigi Di Maio, peso massimo di queste consultazioni e trattative infinite di governo. Martina vorrebbe evitare di passare in Direzione per non doversi poi trovare in minoranza, ma la base dem e molti esponenti big del Partito sono tutt’altro che inclini ad andare con chi li ha insultati e pesantemente combattuti per tutti questi anni di Governo passato. Pare, dalle tante ricostruzioni sui giornali questa mattina, che Fico andrà poi oggi pomeriggio al Quirinale per chiedere una sorta di “proroga”, di tempo aggiunto per poter evitare il “ritorno” della Lega e consentire di ultimare il governo Di Maio-Martina. «Serve tempo e serve Matteo Renzi» dice il reggente del Pd Maurizio Martina, nella ricostruzione della Stampa ed è quello che i democratici ribadiranno a Fico.

LA FURIA DI MATTEO RENZI

Dilatare i tempi avrebbe l’effetto di passare oltre le Regionali in Friuli e di arrivare, magari, alla direzione dem in cui l’accordo tra Renzi e le minoranze potrebbero garantire una tenuta d’accordo (con un ruolo per qualche fedelissimo renziano nel nuovo governo?) da presentare poi al Capo dello Stato. L’eventuale firma di un contratto con il Pd richiede infatti diversi giorni perché sia accettata da entrambi i partiti senza traumatiche rotture: la base dem e quella grillina sono del tutto in rivolta, farli accettare l’accordo potrebbe non essere un’operazione tanto “facile” e soprattutto “breve”. Ma cosa deciderà Mattarella ancora non si sa, anche se la presenza del Pd nel Governo potrebbe rasserenarlo, maggiormente rispetto alla presenza di Salvini e dei leghisti a sostegno dei grillini (anche se l’esperienza da amministratori locali del Carroccio in realtà vale molta, molta più esperienza rispetto ai nuovi M5s eletti in Parlamento, ndr). In tanto imperversa la furia di Matteo Renzi che ai fedelissimi avrebbe confidato - secondo il Giornale - dell’immediato effetto che avrebbe un accordo con Di Maio: «saremmo morti», commenta lapidario l’ex premier. «Hanno impostato una trattativa violenta, con minacce e ultimatum. Vogliono mettermi con le spalle al muro: o dico sì al governo con i grillini o c’è il muro, cioè le elezioni. Ma io scelgo il muro, cioè le elezioni. Tanto io in Parlamento torno, Franceschini non so. Questi non hanno capito che non mi faccio intimidire. Sono pronto a trattare pure con Belzebù, ma certo non ho paura di chi nelle trattative politiche si comporta come sul web, con i metodi delle baby gang», sarebbero i commenti ricostruiti dal Giornale sull’ex segretario Matteo Renzi.

