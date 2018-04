Sondaggi Friuli Venezia Giulia, Elezioni Regionali 2018/ Fedriga trionfa, Bolzonello supera M5s

Sondaggi politici Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: ultime notizie e intenzioni di voto, Fedriga e Lega super favoriti contro Bolzonello (Centrosinistra), Pd supera M5s

26 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Regionali Friuli Venezia Giulia, Fedriga e Salvini (LaPresse)

DEMOPOLIS, FEDRIGA GOVERNATORE: BOLZONELLO BATTE M5S

Tra gli ultimi passaggi statistici condotti dai sondaggi di Demopolis, le imminenti Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia vedono un grande protagonista e probabile vincitore: la Lega, dopo il governo degli ultimi 5 anni di Debora Serracchiani e del Pd, ha puntato tutto su Massimiliano Fedriga tra i fedelissimi di Salvini. E per ora, a vedere le intenzioni di voto a pochi giorni dal voto, la scelta sembra pagare: secondo l’istituto di sondaggistica, l’ex capogruppo leghista si attesterebbe tra il 45 e il 51% delle preferenze, praticamente doppiando i due immediati inseguitori. Da un lato Sergio Bolzonello che eredita il ruolo nel Centrosinistra che fu di Serracchiani è dato tra il 22 e il 28% mentre dall’altro Alessandro Fraleoni Morgera è in leggero calo rispetto ai mesi scorsi e si trova tra il 21 e il 27% superato dallo sfidante rivale del Pd. Gli esiti delle recentissime Regionali in Molise portano a considerare che il Centrodestra raccolga ancora notevoli consensi a livello locale ma in Friuli Venezia Giulia sembra che Fedriga possa fare ben più del risultato già ottimo per Toma sette giorni fa. Lo stallo nazionale e gli “intrighi” di governo tra M5s, Cdx e Partito Democratico potrebbero però fino all’ultimo comportare cambiamenti alle urne friulane e dunque lasciare sorprese sull’eventuale risultato finale che sarà evidente lunedì mattina prossimo.

DEMOPOLIS, BOCCIATO IL RITORNO ALLE URNE

Altri sondaggi di Demopolis, questa volta però sul fronte nazionale, ha provato a chiedere agli elettori intervistati come la pensano a riguardo dell’attuale situazione che attraversa la politica nazionale. È stato infatti richiesto cosa si preferisca tra un nuovo Governo o il ritorno alle urne, segnato dal fallimento di ogni possibile trattativa. Ebbene, per gli italiani il ricorso alle urne non è più la scelta primaria: solo il 20% vorrebbe nuove elezioni se anche l’ipotesi Pd-M5s dovesse saltare all’ultimo, mentre il 67% punta dritto alla nascita di un nuovo Governo. Fallite le trattative su Salvini-Di Maio ora gli elettori vedono l’ipotesi di grillini e centrosinistra assieme come comunque una buona scelta piuttosto che rientrare in campagna elettorale per i nuovi tempi lunghi di un’Elezione nazionale davvero non voluta praticamente da tutti.

© Riproduzione Riservata.