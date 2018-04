SALVINI: “NON LASCIO BERLUSCONI”/ Governo M5S-Pd? “Di Maio ha zero possibilità”. Martina: “Dovrebbe tacere”

Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 12.15 Carmine Massimo Balsamo

Matteo Salvini non lascia Silvio Berlusconi: il leader della Lega, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica, smentisce le voci di una frattura nel centrodestra. «Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra». Per Salvini lasciare Berlusconi non è l'unica strada per la formazione del governo: «Non cedo a veti, controveti e capricci. Il Centrodestra ha vinto con un programma comune e siamo ben disponibili a dialogare con i secondi arrivati ma non coi terzi». Ma il leader del Carroccio risponde a Di Maio anche per quanto riguarda il conflitto d'interessi. Il capo politico del Movimento 5 Stelle aveva parlato di minacce alla Lega da parte di Mediaset: «Non mi sento assolutamente minacciato dalle Tv di Berlusconi. Ognuno è libero di scrivere o raccontare quello che vuole: non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo». Quanto al “forno” M5s-Pd, le percentuali di governo per Salvini «sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani. Fossi un elettore dei Cinquestelle avrei o problemi o vergogna: però ognuno fa le proprie scelte». Ma il Pd non ci sta e il reggente Maurizio Martina attacca: «Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo perché per altri due mesi ha raccontato agli italiani solo bufale». (agg. di Silvana Palazzo)

SALVINI: “NON TRADISCO BERLUSCONI”

Governo, Matteo Salvini è chiaro: “Non tradisco Berlusconi”. Il leader della Lega torna a parlare con i suoi followers su Facebook attraverso una video diretta, dove fa il punto della situazione in vista delle elezioni Regionali di domenica in Friuli Venezia Giulia ma anche sulla questione esecutivo nazionale. In corso le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico per un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, una soluzione che non trova minimamente il segretario del Carroccio e leader della coalizione di Centrodestra. Parlando di un centro profughi di Gradisca d’Isonzo, a Gorizia, Salvini coglie l’occasione per attaccare pentastellati e dem: “L’obiettivo è quello di chiudere centri commerciali di carne umana: appena Pd e Movimento 5 Stelle finiscono questa telenovela stucchevole e amorosa di un finto Governo, e finalmente possa toccare a noi passare dalle parole ai fatti e trasformare in realtà quello che ci avete chiesto di fare con il voto del 4 marzo”

L'ATTACCO A M5S E PD: “NO A RENZI E BOSCHI AL POTERE”

Continua Matteo Salvini, commentando il doppio forno del Movimento 5 Stelle e ribadendo il no al Partito Democratico: “Vi immaginate un Governo Pd-M5s cosa potrebbe combinare dal punto di vista dell’immigrazione? Non oso immaginarlo. Non capisco neanche come i 5 Stelle dialoghino una settimana con la Lega e una settimana con la Sinistra: per me la coerenza è un valore che nella vita, come nella politica, significa ancora qualcosa e sono stato eletto per la Lega e il Centrodestra, gli italiani mi chiedono di lavorare al contrario della Sinistra. O di qua o di la, amici miei”. E, infine, sottolinea la volontà di mantenere fede al programma di Centrodestra: “Io rispetto alle elezioni del mese scorso non cambio di un millimetro: coerenza, lealtà, fiducia in voi. Non si tradisce, non si cambia e si rispettano gli impegni senza passare da Destra a Sinistre: o si può mantenere fede al programma o si vota. Non esistono Governi che fanno tornare al potere i potenti, i Renzi, le Boschi, i Gentiloni: o si può mantenere il patto preso con gli italiani o si torna a votare, senza mediazioni”.

