Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018, come si vota/ Ultime notizie, liste, scheda elettorale

Elezioni Regionali 2018, come si vota in Friuli Venezia Giulia: ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018

28 aprile 2018

Domenica 29 aprile 2018 si terranno le seconde Elezioni Regionali in una settimana: dopo il Molise è il Friuli Venezia Giulia ad essere chiamata per rinnovare il Consiglio Regionale e ovviamente il Governatore, dopo i cinque anni di governo Pd con Debora Serracchiani (che non si ricandida a questa tornata). Mentre a livello nazionale continua la decisiva partita a scacchi per il Governo, il dato che giungerà dal Friuli potrebbe avere un duplice effetto molto importante anche per le dinamiche fuori dalla Regione a statuto speciale. Se infatti, come indicato dagli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale, il candidato del Centrodestra dovesse spuntarla nella lotta a tre con il candidato del M5s e del Centrosinistra potrebbe dare un’indicazione maggiore al Quirinale sulla difficoltà nel lasciare fuori la coalizione di Salvini, Berlusconi e Meloni da un Governo del Paese che al momento va delineandosi verso l’accordo Pd-M5s. Seconda riflessione, Fedriga è un fedelissimo del leader leghista e se dovesse spuntarla nei risultati elettorali (in arrivo non prima della giornata di lunedì, forse nel primo pomeriggio, ndr) significherebbe dare uno scossone anche interno alla coalizione dopo che invece in Molise era stato il candidato di Forza Italia a guidare il Centrodestra verso la vittoria. Al netto di tutti i calcoli ora la palla passa ai dati reali in arrivo nelle prossime ore: le operazioni di voto in Friuli Venezia Giulia avverranno in un’unica tornata e solo nella giornata di domenica, con seggi aperti dalle ore 7 fino alle 23. Lo spoglio è previsto dalle ore 8 della mattinata del 30 aprile, con i primi risultati ufficiali che potrebbe arrivare nel primo pomeriggio.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI IN FRIULI: LA SCHEDA ELETTORALE

Passando alla scheda elettorale (qui un fan simile di quella che si troverà alle urne), le Regionali in Friuli prevedono una scheda unica per Consiglio e Presidente: la scheda come sempre riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, ma anche i contrassegni delle liste (o la lista singola) che lo appoggiano affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza. Importante per tutti gli elettori friulani, vi sono delle diversità dal sistema elettorale nazionale e dallo stesso Molise andato al voto solo una settimana fa: si può infatti votare solo il candidato presidente e quella scelta non sarà estesa alle liste ad esso collegate. Si può poi votare anche il presidente e contemporaneamente ad una lista ad esso collegato, piazzando la croce sul nome del Governatore e sul simbolo del partito ad esso collegato; nel terzo caso, l’elettore può esprimere anche un voto solo ad una lista, ma in quel caso quel segno andrà anche a favore del candidato alla carica di Presidente. È possibile, da ultimo, il voto disgiunto (come in Lombardia e Lazio, ndr) ovvero poter votare per un candidato Presidente e una lista collegata ad un diverso candidato Governatore. È possibile poi esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere regionale compreso nella lista votata, dunque non è prevista la doppia preferenza di genere.

I CANDIDATI PRESIDENTE E LE LISTE

Le Regionali in Friuli Venezia Giulia vede, secondo la legge elettorale da poco rinnovata, il numero di consiglieri da eleggere pari a 49: 47 secondo gli eletti nelle cinque circoscrizioni elettorali (Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone, Tolmezzo) e due sono il Governatore eletto e il secondo classificato. Come riporta il sistema friulano, «Per far sì che vengano assegnati i seggi, la soglia di sbarramento da superare è del 4% del totale regionale, mentre è necessario l’1,5% se la lista in questione fa parte di una coalizione che ha preso almeno il 15%, oppure il 20% in una singola circoscrizione». Non esiste ballottaggio in queste Elezioni Regionali, se il candidato presidente ottiene più del 45% avrà un premio di maggioranza (60% dei seggi) che invece scende al 55% qualora il candidato abbia preso meno del 45% alle urne. I candidati che corrono per la poltrona che fu di Serracchiani sono Sergio Cecotti (Patto per l’Autonomia); Sergio Bolzonello del Centrosinistra, sostenuto da Pd, Cittadini per Bolzonello, Slovenska Skupnost, Open FVG; Alessandro Fraleoni Morgera del Movimento 5 Stelle; Massimiliano Fedriga del Centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Autonomia Responsabile, Fratelli d’Italia, Progetto FGV per Fedriga Presidente.

