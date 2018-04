RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018/ Diretta live, centrodestra, M5s, Pd: chi presidente?

Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Fedriga è il favorito per la vittoria ma il centrodestra rischia di rompersi. Bolzonello e Fraleoni Morgera possono sorprendere?

Massimiliano Fedriga e Matteo Salvini (foto da Lapresse)

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 per l'elezione del nuovo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Alle urne sono chiamati oltre un milione di elettori in cinque Circoscrizioni che, tranne quella di Udine, corrispondono alle ex province. Sono quattro gli aspiranti governatori tra cui gli elettori dovranno scegliere nella scheda unica di colore azzurro: Massimiliano Fedriga del centrodestra, Sergio Bolzonello del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera del Movimento 5 Stelle e Sergio Cecotti del Patto per l'autonomia. Saranno i risultati di oggi, si domandano gli analisti politici, a sancire la rottura del centrodestra? Sarà la percentuale della Lega, probabilmente dominante rispetto agli alleati della coalizione in quanto espressione del candidato governatre Massimiliano Fedriga, a fornire a Salvini l'assist decisivo per lasciare Berlusconi e dare vita ad un'intesa con il MoVimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo? La resa dei conti, a dirla tutta, doveva arrivare una settimana fa in Molise: poi Berlusconi ha retto all'assalto della Lega e allora il mirino si è spostato nuovamente sulle regionali del Friuli Venezia Giulia. Bastano allora questi pochi quesiti a comprendere che la partita del Friuli Venezia Giulia è tutto meno che ascrivibile ad una mera contesa regionale: in gioco, infatti, ci sono gli equilibri dei prossimi mesi, i rapporti di forza che determineranno la capacità di imporre il proprio schema quando - e soprattutto se - si deciderà di sedersi al tavolo della trattativa.

E IL PD?

Detto che Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, è secondo i sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale il favorito assoluto per queste elezioni del Friuli Venezia Giulia, non si può fare a meno di notare come il grande assente rischi di essere il Pd. Una presa d'atto per niente scontata, se si considera che a guidare la regione negli ultimi 5 anni è stata una big del Partito Democratico come Debora Serracchiani. Al candidato Bolzonello, già numero due proprio della Serracchiani, spetterà l'ingrato compito di reggere un urto che politicamente potrebbe essere devastante per tutto il partito. Dilaniato dalle divisioni interne, indeciso se dare seguito alla proposta di dialogo di Di Maio di trattare per dare vita ad un esecutivo, bisognerà capire cosa farebbe il Pd in caso di un tracollo in Friuli Venezia Giulia. Scendere sotto il 15%, dopo che alle Politiche Renzi ha ottenuto più del 18%, potrebbe spingere il Pd a valutare con maggiore attenzione un'intesa con i pentastellati. Non fosse altro per allontanare l'ipotesi di un ritorno alle urne, che a quel punto potrebbe avere degli esiti tombali...

IL M5S TERRA' BOTTA?

Dunque in queste elezioni del Friuli Venezia Giulia, quanto meno prima dello spoglio, sembra scontata soltanto la vittoria di Massimiliano Fedriga. Quella del centrodestra, però, potrebbe rivelarsi una vittoria di Pirro: una battaglia vinta ma ad un prezzo altissimo, quello della tenuta dell'intera coalizione. Salvini, con un mandato forte ottenuto dai friuliani, potrebbe infatti decidere di accelerare nel dialogo con il M5s, sperando di giocare il ruolo non soltanto di plenipotenziario del centrodestra, ma pure del Nord Italia. Così bisognerà capire il tipo di risultato che il MoVimento 5 Stelle riuscirà a totalizzare in regione, soprattutto in considerazione di un dato storico: nelle consultazioni locali, regionali o amministrative che siano, i pentastellati hanno sempre fatto registrare un forte calo. Spetterà al candidato governatore Alessandro Fraleoni Morgera cercare di tenere botta. Pure dal suo risultato, infatti, dipenderà il potere contrattuale che Di Maio potrà esercitare nelle prossime settimane: con Salvini o con il Pd poco importa. Fedriga, Bolzonello e Fraleoni Morgera: si scrive Friuli Venezia Giulia, si legge Italia.

