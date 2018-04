Renzi, No a M5S: “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno"

Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico

29 aprile 2018 Silvana Palazzo

Pd, Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

Botta e risposta a distanza tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Il segretario dimissionario del Pd a “Che tempo che fa” ha escluso l'ipotesi di un accordo con il MoVimento 5 Stelle usando toni forti, gli stessi che ha usato il capo politico pentastellato per replicare. «Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Il Pd ha perso, io mi sono dimesso: non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani». Renzi non esclude un incontro con il leader M5S ma dice un no categorico al sostegno all'esecutivo. «Un incontro con Di Maio sì, la fiducia a un governo M5s no». La disponibilità a discutere sulle riforme c'è da parte di Renzi, ma non è affatto disponibile a siglare un'intesa. «Non siamo disponibili a diventare soci di minoranza della Casaleggio». Nessuno spiraglio verso un'alleanza: confronto sì, ma all'opposizione. «Non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che abbiamo perso le elezioni. Se sono capaci ci provino Di Maio e Salvini».

RENZI CHIUDE AL M5S: “FIDUCIA A DI MAIO? MAI”. LA REPLICA

La replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi è arrivata tramite Facebook: il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha scritto un messaggio sulla sua pagina per commentare le dichiarazioni che il segretario dimissionario ha rilasciato a “Che tempo che fa”. «Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato», il commento di Di Maio. Poi entra nel merito della trattativa col Partito democratico per la firma del “contratto” propedeutico alla formazione di un esecutivo. «Noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un Governo nell'interesse degli italiani. Il pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno». Domani comunque potrebbero esserci delle novità importanti. Lo ha anticipato lo stesso Di Maio: «Domani seguitemi in diretta sulla mia pagina Facebook. Ci saranno novità!», ha concluso nel suo post.

© Riproduzione Riservata.