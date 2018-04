CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Governo, cosa chiederà Mattarella: domani si comincia, il calendario dei partiti

Consultazioni al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio Mattarella: le ipotesi sul tavolo tra veti e controveti

Sergio Mattarella (foto da Lapresse)

Ormai ci siamo: la partita politica per la formazione di un nuovo governo sta per entrare nel vivo con le consultazioni al Quirinale che prenderanno il via domani, mercoledì 4 aprile, con l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la nuova presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il primo incontro è in programma per le ore 10:30, a seguire sarà la volta del presidente della Camera Roberto Fico e del Presidente emerito Giorgio Napolitano. A chiudere la giornata le autonomie, il gruppo misto di Senato e Camera e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Saranno in un certo senso consultazioni flash quelle che prenderanno il via al Colle nella giornata di domani. Al contrario degli ultimi anni, infatti, dove le formazioni in Parlamento erano svariate, questa tornata elettorale ha contribuito a snellire anche l'agenda del capo dello Stato che vedrà il suo clou nella giornata di giovedì quando incontrerà in successione le delegazioni di Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.

LE OPZIONI DI MATTARELLA

Naturalmente il compito di Mattarella sarà quello di cercare di capire se è possibile trovare l'intesa tra i vari schieramenti per dare vita ad un governo. Il capo dello Stato, in base all'esito delle consultazioni, potrebbe così affidare un incarico, pieno o esplorativo, se si rendesse conto che l'esponente di questo o quel partito è potenzialmente in grado di dare vita ad un nuovo esecutivo capace di ottenere la fiducia delle Camere. Ci sono però altre due opzioni sul tavolo. La prima è che Mattarella, certificando lo stallo nelle trattative, dia il via ad un secondo giro di consultazioni, che avrebbe eventualmente l'intento di ragionare sulle istanze presentate dai vari partiti, con il capo dello stato a giocare la partita da mediatore. L'altra ipotesi prevede che Mattarella, preso atto che con i veti e i controveti espressi finora dai partiti, imponga una "pausa di riflessione" ai partiti nella speranza che il tempo riesca a smussare gli angoli.

