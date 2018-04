Governo M5s, Di Maio “contratto con Lega o Pd”/ “Fuori Forza Italia”: Salvini, “no veti e alleanze con i dem”

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 20.27 Niccolò Magnani

Dopo il “passo” di Luigi Di Maio arriva tempestiva la risposta a distanza del leader della Lega Matteo Salvini, il “partner” possibile di governo indicato dal candidato premier M5s. Ebbene, in sintesi, il leader del Centrodestra esclude possibili veti imposti da Di Maio e allontana un possibile accordo con il Partito Democratico: «a differenze dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di Governo con il Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti», scrive su Facebook Salvini dopo il messaggio di Di Maio, «è quella di centrodestra e da questa si riparte dialogando anche con i Cinque Stelle ma senza subire veti o imposizioni». Battuta d’arresto sull’asse Salvini-Di Maio? Ancora non è dato, visto che di smentite nette e chiusure secche da entrambi i leader non ne sono arrivati: «col Presidente Mattarella parleremo di progetti, di lavoro, pensioni e sicurezza, pronti a governo ma senza escludere di tornare a votare in mancanza di accordi chiari che ci permettano di far ripartire l’Italia». In vista delle Consultazioni si tratta dell’ennesima richiesta di “incarico” - come del resto fa tutti i giorni anche Di Maio - fatta verso il Colle che dovrà con molta attenzione valutare la situazione e la reale possibilità di allargare i cordoni della maggioranza in Parlamento. «Se ci accorgessimo che qualcuno vuole tirare a campare, noi diremo NO»: Salvini è pronto a nuove Elezioni, forse più Di Maio, questa è la notizia da trattenere assieme alla rinnovata fiducia (ma quanto durerà?) con Berlusconi e Meloni.

DI MAIO, “CONTRATTO GOVERNO CON LEGA O PD”

Nelle prossime ore Luigi Di Maio presenterà anche pubblicamente il contratto di Governo che ha presentato alla Lega e al Partito Democratico per un possibile governo di alleanza. Che sia Salvini o Martina, il programma M5s non coinvolge Forza Italia visto che Di Maio prosegue nella sua esclusione su tutti fronti di Silvio Berlusconi da ogni qualsivoglia accordo per un esecutivo; questa sarà la posizione che il Movimento 5 Stelle presenterà anche al Colle giovedì pomeriggio durante le Consultazioni col Presidente Mattarella, in attesa di vedere cosa risponderanno/proporranno i gruppi della Lega e del Partito Democratico. A DiMartedì su La7 questa sera il candidato premier ribadirà la sua “proposta di contratto” alla Lega con Salvini e al Pd “senza Renzi”, fanno sapere i rumors M5s dal Parlamento. Il passo avanti promesso dai Cinque Stelle avviene dunque a poche ore dall’inizio delle Consultazioni, ma senza un elemento chiaro, se non appunto la “fatwa” contro Berlusconi, «no ad alleanze con Forza Italia». Il contratto di governo promesso da Di Maio consiste in alcuni punti programmatici che il gruppo leghista o il gruppo dem dovranno valutare ed eventualmente confermare anche davanti a Mattarella.

FORZA ITALIA-PD “CONTRO” LEGA-M5S

La prima reazione al “passo” di Di Maio è del Partito Democratico che con il capogruppo al Senato Andrea Marcucci esclude una volta di più la “mano tesa” del Movimento 5 Stelle (dopo che già oggi Martina aveva ribadito la posizione all'Opposizion dei dem): «Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile». La seconda reazione è una comprensibile risposta piccata di Forza Italia dopo esser stata indicata come unica condizione al negativo negli accordi di Governo per Di Maio: «dimostra scarsissima cultura istituzionale perché Berlusconi non ha bisogno di legittimazioni da lui essendo stato in questi anni votato da milioni e milioni di cittadini. Siamo noi indisponibili a fare un governo con chi dimostra di non aver compreso il ruolo che gli elettori gli hanno attribuito», ha spiegato Maria Stella Gelmini, capogruppo FI alla Camera dopo il veto del candidato premier M5s. Con Salvini ancora “silenzioso” - sta attendendo il vertice informale con Di Maio probabilmente per far uscire un commento ufficiale - quanto viene una volta di più confermato da questa giornata politica e il “nuovo asse” che potrebbe configurarsi dopo il giro (doppio, triplo, quelle che serviranno insomma, ndr) di Consultazioni al Colle: Forza Italia e Pd da una parte, Salvini e Di Maio dall’altra. Il Centrodestra teme la frattura e proverà fino all’ultimo a costituire un Governo in Parlamento, ma se non dovessero esserci i numeri il “rischio” di un accordo Lega-M5s si fa assai pressante, a Berlusconi piacendo o meno.

