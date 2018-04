Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s, i punti del programma da ‘tagliare’: RdC, Fornero e…

Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per consentire l'accordo Salvini-Di Maio. Tra reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero..

03 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, nuovo Governo (LaPresse)

SWG, GOVERNO LEGA-M5S: COSA “TAGLIARE” PER ELETTORI DI MAIO

Interessanti e in linea con la situazione attuale politica i due sondaggi prodotti da Swg: hanno provato ad indagare nell’elettorato dei due movimenti vincitori alle scorse Elezioni su quali punti del programma si potrebbero “tagliare” per far posto ad un accordo di massima tra Lega e Movimento 5 Stelle, al momento ipotesi n.1 per non dover essere costretti a tornare alle urne dopo pochi mesi. Ebbene, secondo gli elettori del M5s, tra i punti del programma elettorale da poter “spuntare” potrebbe addirittura essere il reddito di cittadinanza (per il 23%) se questo potesse permettere l’accordo tra Di Maio e Salvini. Il 15% taglierebbe l’abolizione dei vitalizi, mentre il 13% sarebbe disposto a togliere dal programma M5s gli investimenti nell’innovazione sbandierati da Grillo e Casaleggio. Il 12% dell’elettorato grillino è pronto a togliere il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, piuttosto che non tornare alle urne mentre l’11% ridurrebbe il taglio di 30 miliardi di sprechi. Il 10% per favorire un governo Centrodestra-M5s è pronto a togliere i provvedimenti dell’anticorruzione, mentre la stessa fetta dell’elettorato sarebbe pronta a non immettere nuove misure di welfare per la famiglia. Il 43% degli elettori però non è disposto a tagliare nessuno di questi punti del programma e non vorrebbe dunque fare un Governo con Salvini se questo volesse dire rinunciare alle promesse elettorali fatte da Di Maio.

SWG, COSA “TAGLIARE” PER GLI ELETTORI LEGA

Gli elettori della Lega sono disposti a togliere qualche punto del loro programma pur di arrivare al Governo, con un accordo “storico” con il Movimento 5 Stelle? Il 37% non ritiene giusto né utile eliminare qualche punto dalle promesse elettorali, mentre la restante parte si divide sulle “ricette” da mettere in pratica per vedere un accordo di governo Salvini-Di Maio che scongiuri il ritorno alle urne. Ebbene, il 21% sarebbe pronto a non investire nella lotte contro l’Europa, mentre il 13% potrebbe anche evitare la cancellazione e abolizione semi-totale della Legge Fornero sulle pensioni. Il 12% è invece convinto che si potrebbe rinunciare alle maniere forti per ridurre l’immigrazione clandestina, mentre il 10% è pronto a rinunciare alla flat tax a firma Berlusconi-Salvini. Da ultimo, l’8% dell’elettorato leghista è pronto a non investire sulla legge per l’autodifesa, pur di arrivare ad un accordo di governo.

