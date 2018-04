Vitalizi, nuove regole: cosa cambia e chi rischia/ Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S e Lega pronti alla guerra

03 aprile 2018 Silvana Palazzo

Vitalizi, nuove regole: cosa cambia e chi rischia (Foto: LaPresse)

I vitalizi finiscono sotto la ghigliottina delle nuove regole che dovrebbero vedere la luce alla Camera e al Senato nel giro di qualche settimana. In pagamento ce ne sono 2.600, con assegni mensili che in alcuni casi superano anche i 9-10 mila euro netti. In totale “pesano” per circa 190 milioni di euro l'anno. Questi trattamenti, calcolati con il metodo “retributivo”, passeranno a quello contributivo con un ricalcolo retroattivo degli assegni liquidati nei decenni scorsi. Le pensioni o le quote di pensione maturate nella legislatura appena chiusa non saranno colpite perché dal 2012 vale già il calcolo basato sui versamenti. Questo vuol dire che nel mirino finiranno ex politici eccellenti o di lungo corso, oltre che ex deputati o ex senatori di passaggio. La mappa più aggiornata è quella fornita da “Orgoglio e pregiudizio”, il libro di Primo Di Nicola, eletto senatore con il Movimento 5 Stelle. Lo ha scritto con Antonio Pitoni e Giorgio Velardi. Si scopre così che nella lista di chi rischia c'è anche un baby pensionato del Parlamento: si tratta di Giuseppe Gamable, eletto con la Rete di Leoluca Orlando. Appena 42enne, dal 2006 incassa circa 4.800 euro netti mensili.

VITALIZI, NUOVE REGOLE: CHI RISCHIA

Abolizione dei vitalizi e tagli ai costi della politica. Se ne riparla mentre stanno per prendere il via le consultazioni al Quirinale. E lo si fa tirando in ballo chi dovrà adeguarsi alle nuove regole. Toni Negri, che ha 64 giorni effettivi di legislatura e nove sedute assembleari, si è portato a casa duemila euro all'anno per anni, fino alla sospensione nel 2016. Ma il recordman del vitalizio resta Publio Fiori con circa 10.131 euro mensili netti. Non è andata male neppure a Eugenio Scalfari, con 2.269 euro mensili per essere stato a Montecitorio dal '68 al '72. Tra i nomi noti anche Gianni Rivera (5.200 euro), l'attrice Carla Gravina (2.123 euro), Ilona Staller (2.231 euro), Gino Paoli (2.140 euro). Folta è la categoria di ex politici: da Gianfranco Fini a Massimo D'Alema, passando per Walter Veltroni e Nichi Vendola, tutti con assegni mensili che oscillano tra i 4 e i 5 mila euro mensili. Intanto sull'abolizione dei vitalizi e i tagli ai costi della politica M5S e Lega potrebbero lavorare insieme: potrebbe esserci una convergenza tra le due forze politiche premiate dalle urne.

COSA CAMBIA

Il Movimento 5 Stelle è pronto ad aprire il dossier sui vitalizi. Riccardo Fraccaro, braccio destro di Luigi Di Maio e questore alla Camera, lancia la sfida: «Il M5S intende affrontare il tema dei vitalizi con una delibera in Ufficio di presidenza. E come questore anziano sottoporrò da subito al collegio la necessità di intervenire di concerto con l'Ufficio di presidenza». L'idea è di far ricalcolare retroattivamente gli assegni che ricevono gli ex deputati e i loro eredi con il sistema contributivo, producendo così un taglio rilevante, mentre per le future prestazioni i contributi verranno versati per ogni parlamentare all'Inps o alla cassa professionale a cui è iscritto e i versamenti si cumuleranno a quelli derivanti dal lavoro ordinario con una sola pensione secondo le regole valide per tutti. «Non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno fatto magari per un anno e che sono in pensione da tempo per 2-3 mila euro mensili, è immorale. Non salva i conti del Paese, ma è un segnale», ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini. Per questo si pensa ad una convergenza tra Carroccio e Movimento 5 Stelle. Come riportato da Quotidiano.net, i parlamentari non riceveranno più una pensione specifica come ex, ma i contributi confluiranno nei fondi di previdenza ai quali sono già iscritti come lavoratori, per dare luogo a un solo assegno secondo le regole normali. Per i vecchi vitalizi scatterà una sforbiciata secca. Con il ricalcolo dei trattamenti sulla base dei contributi effettivamente versati: in pratica un salasso che per le rendite con meno versamenti potrebbe comportare anche tagli di oltre il 50 per cento.

