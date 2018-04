Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Diretta live spoglio: nuovo governatore, chi ha vinto

Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: lo spoglio per conoscere il nuovo governatore in diretta live. Urne chiuse: sfida aperta per i quattro candidati. Gli aggiornamenti

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Massimiliano Fedriga e Matteo Salvini (Foto: da LaPresse)

Cominciano oggi gli scrutini per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta ha votato in un giorno soltanto. Alle 8 il via ufficiale allo spoglio, quindi nelle prossime ore cominceranno ad emergere i primi dati ufficiali sui risultati. Quattro gli sfidanti per prendere il posto di Deborah Serracchiani alla presidenza del Consiglio regionale: Massimiliano Fedriga (centrodestra), Sergio Bolzonello (centrosinistra), Alessandro Fraleoni Morgera (M5s) e Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia). Per i sondaggi è favorito Fedriga, esponente della Lega, mentre Bolzonello e Fraleoni Morgera si contenderebbero la seconda posizione, quindi Cecotti è dato quarto. Fedriga, 38 anni, potrebbe diventare il governatore più giovane della storia della Regione autonoma. Per quanto riguarda invece i dati sull'affluenza definitiva, è del 49,63% la percentuale di chi ha votato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia.

Lo statuto della Regione autonoma, che determina il numero di consiglieri in ragione di uno ogni 25.000 abitanti, prevede che i consiglieri da eleggere saranno 49. Due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente che arriva secondo per numero di voti validi. I restanti 47 seggi sono invece ripartiti tra le cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio regionale: la circoscrizione di Trieste eleggerà 9 consiglieri, Gorizia 5, Udine 18, Tolmezzo 3 e Pordenone 12. Il Comune di Sappada, aggregato al Friuli Venezia Giulia da poco, per la prima volta concorrerà all'elezione del presidente e del Consiglio regionale nella circoscrizione di Udine.

LA GIORNATA DEI CANDIDATI

La campagna elettorale è stata intensa per i quattro candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Ieri si sono presi una giornata di pausa dalla politica per dedicarsi alla vita privata. Il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello ha votato di mattina a Pordenone, accompagnato da moglie, figlia con marito e nipotini, a cui ha dedicato l'intera giornata. Programma simile per Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra: si è recato al seggio a Trieste con la moglie e i due figli, con cui ha trascorso la domenica. Alessandro Fraleoni Morgera del M5S, dopo aver votato nel capoluogo giuliano ed essersi informato sul regolare svolgimento delle procedure, ha dedicato la giornata ai propri cari. Pomeriggio diverso invece per Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia), il quale, dopo aver votato a Udine, come riportato da Il Gazzettino, è tornato a casa per tradurre in italiano il suo romanzo «La invidie dal diaul», scritto in lingua friulana.

LE POLEMICHE

Non sono mancante le scintille ieri a votazione aperta. Matteo Salvini nel pomeriggio ha lanciato un ultimo appello via Twitter. «Avete tempo ancora qualche ora, amici friulani e giuliani. Ogni singolo voto dato oggi alla Lega in Friuli Venezia Giulia vale per il cambiamento di tutta l'Italia». L'iniziativa non è piaciuta alla parlamentare Pd e governatore uscente Deborah Serracchiani che ha risposto sempre sui social: «Salvini irrompe con un tweet da campagna elettorale mentre sono in corso le votazioni Ci lasci votare in pace, ci lasci decidere il nostro futuro e non il suo». Il MoVimento 5 Stelle invece ha segnalato una presunta irregolarità compiuta dal presidente di un seggio all'Ufficio elettorale del Friuli Venezia Giulia. L'ha inviata il candidato grillino Aessandro Fraleoni Morgera. Dopo aver votato ha raccolto una segnalazione proveniente da un'altra sezione allestita nello stesso istituto dove si trova il suo seggio. Come riportato da Il Gazzettino, alcune persone gli hanno fatto notare che i componenti di un'altra sezione utilizzavano una scheda elettorale e non un fac simile per spiegare, a chi chiedeva istruzioni, le modalità di voto.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE ELEZIONI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA GIORNATA DI IERI

