Consultazioni Mattarella, rebus Governo/ Diretta streaming video: Quirinale, Salvini-DI Maio tra veti e intese

Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti

04 aprile 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni al Quirinale con Mattarella (LaPresse)

Alle ore 10.30 scatta la prima tornata di Consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella che nella prima parte del calendario incontri proverà a tastare il terreno dei “consigli” da parte delle cariche istituzionali, mentre nella giornata di domani passerà direttamente con i vertici dei singoli partiti più importanti e deputati a poter formare un Governo dopo le Elezioni del 4 marzo scorso. Le Consultazioni, come sempre, saranno a colloquio privato ma una diretta streaming video costante dal canale YouTube del Quirinale renderà possibile seguire i primi commenti dei diretti protagonisti dopo ogni colloquio che terrà il Capo dello Stato. Nei vari retroscena che hanno accompagnato questo primo giro di Consultazioni al via oggi, si è dato ormai per scontato che questa tornata di colloqui sia solo la prima di (forse) tante, con la settimana prossima che potrebbe già prevedere un secondo giro di Consultazioni per poter entrare nelle pieghe degli accordi, mentre tra oggi e domani si inizieranno a studiare le posizioni e le proposte dei partiti di fronte ai possibili impegni di Governo e opposizione. Mattarella chiederà a tutti di poter dare al Paese un Governo all’altezza della situazione e ieri si è dichiarato «garante e portavoce delle esigenze dei cittadini». I rebus sono tanti, i veti pure con Di Maio che ieri ha fatto la prima mossa da “scacchista” proponendo un contratto di Governo a Pd o alla Lega, tenendo però fuori Forza Italia e Liberi e Uguali. Salvini ha replicato che un esecutivo con il Pd non lo farà mai e che il Centrodestra dovrà essere comunque unito; insomma, le alleanze e i veti saranno ancora una volta al centro dei colloqui con il Presidente della Repubblica che proverò a “scardinare” le posizioni statiche ed eventualmente a trovare una via per una maggioranza più allargata, e dunque, stabile.

IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

Ecco dunque il calendario specifico del Quirinale con tutti gli incontri e gli orari dei primi colloqui a Mattarella parteciperà nella giornata di oggi e di domani, giovedì 5 aprile 2018: inizia alle ore 10.30 il Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, cui seguirà il Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico. Alle 12.30 Presidente emerito, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano farà visita a Mattarella per un consiglio importante sul da farsi, lui che viene da due Presidenze della Repubblica e le ben note crisi di governo tra Berlusconi, Monti, Bersani e Letta. Dopo la pausa per il pranzo, alle ore 16 il primo gruppo che comparirà al Colle sarà quello “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; alle 16.45 il Gruppo Misto del Senato della Repubblica. Chiudono alle 17.30 il Gruppo Misto della Camera dei deputati (cui ci sarà anche Liberi e Uguali, ndr) e alle 18.30 i gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella giornata di domani, decisiva per la presenza dei partiti più importanti del Parlamento, il calendario prevede alle ore 10 i Gruppi "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alle 11 i Gruppi Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Chiudono alle ore 12 i Gruppi "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati mentre alle ore 16.30 chiude il tutto il gruppo compatto del Movimento 5 Stelle con Di Maio e i capogruppo di Senato e Camera.

© Riproduzione Riservata.