Consultazioni Mattarella, grandi partiti al Quirinale/ Diretta streaming video: Pd, FI, Lega, M5s per Governo

Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

05 aprile 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni al Quirinale con Mattarella (LaPresse)

Il secondo giorno di Consultazioni, o come si potrebbe dire, il primo “vero” turno di incontri da Mattarella: Pd, Forza Italia, Lega Salvini e soprattutto Movimento 5 Stelle che si presenta al Colle come la prima forza parlamentare vincente alle Elezioni ma senza una maggioranza dimostrabile in Parlamento. I margini di manovra sono molto stretti e la tentazione forte del Capo dello Stato sarà quella di riconvocare a stretto giro una nuova tornata di Consultazioni per provare ad affondare il colpo sulle proposte dei singoli partiti evidenziati tra ieri soprattutto oggi. Il Pd sembra aver chiuso del tutto i battenti alle proposte grilline, mentre Forza Italia rivendica un suo spazio all’interno del Centrodestra e al momento Matteo Salvini sembra aver comunque intenzione di portare avanti la coalizione integra e intera per un eventuale incarico di Governo; Di Maio non ci sta e ribadisce che l’accordo lo farebbe solo con Martina o con lo stesso Salvini, ma Meloni e Berlusconi «devono rimanere fuori». Il concetto di “fumata nera” sembra l’ipotesi più accreditata per questa giornata di Consultazioni, a meno di sorprese clamorose, con il Presidente della Repubblica che alle ore 18 circa dovrebbe comunicare le proprie decisioni sull’eventuale formazione di governo (alquanto improbabile) o su un più possibile nuovo giro di Consultazioni forse già settimana prossima. In particolare, Mattarella chiederà a Berlusconi se è disposto ad un governo di larghe intese con Salvini e Di Maio e al leader M5s proverà a valutare un eventuale “abbassamento” delle pretese e dei veti contro Forza Italia.

IL CALENDARIO DI OGGI

Inizia tra pochi minuti il calendario ufficiale delle Consultazioni al Quirinale, con l’arrivo al colle in questi istanti del gruppo dirigente del Partito Democratico che aprirà le danze alle ore 10 con il primo colloquio da Mattarella. Il segretario reggente Maurizio Martina, il Presidente dem Matteo Orfini e i Capigruppo al Senato, Marcucci, e alla Camera, Graziano Delrio. Alle ore 11.00 sarà poi la volta dei Gruppi parlamentari di Forza Italia con Silvio Berlusconi che torna al Colle dopo diversi anni accompagnato dai Capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini; alle ore 12 è invece il turno di Matteo Salvini, segretario della Lega, che verrà accompagnato dai Capigruppo al Senato e alla Camera Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti. Chiude la giornata di Consultazioni alle ore 16.30 il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio, candidato premier e i Capigruppo alla Camera, Giulia Grillo, e al Senato Danilo Toninelli. Non ci sarà la presenza nelle file di Forza Italia del candidato premier Antonio Tajani che anche questa mattina ha ribadito come «Io do una mano al partito ma non andrò al Colle» e da molti sarebbe comunque indicato come una possibile scelta di Mattarella nell’ipotesi improbabile di un Governo di larghe intese con tutti i partiti aderenti. Alle ore 18 circa, il Capo dello Stato si pronuncerà fuori dall’aula delle Consultazioni e indicherà le sue prime conclusioni dopo la due giorni di stretti colloqui.

