Governo, Salvini ‘molla’ Berlusconi per Di Maio?/ Consultazioni, Toti: “accordo con M5s per evitare elezioni”

Governo, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e scenari: Toti spacca il Centrodestra, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse

06 aprile 2018 Niccolò Magnani

Governo, Salvini "molla" Berlusconi per Di Maio? (LaPresse)

Il Centrodestra se non è spaccato, poco ci manca: dopo le Consultazioni di ieri concluse con un nulla di fatto e senza un accordo di governo, Forza Italia e Lega sono ai ferri corti e la Meloni si ritrova in mezzo senza ben sapere che pesci pigliare per rimettere i cocci al proprio posto dopo la frattura delle Consultazioni. Berlusconi dice pubblicamente che i grillini non li vuole nell’accordo, Salvini dice l’esatto opposto e apre ad un possibile accordo con i Cinque Stelle come unico realizzabile. A quel punto Di Maio fa gioco facile rinunciare all’accordo dando la colpa a Berlusconi e mettendo così in crisi i potenziali rivali di Governo. «Berlusconi ha messo un punto fermo rispetto al fatto che il M5s non deve andare al governo. Ma hanno preso il 32%, è difficile tenerli fuori in una fase come questa. Secondo me tatticamente Berlusconi ha sbagliato, ha alzato la palla a Di Maio che l’ha semplicemente schiacciata. Di Maio ha avuto gioco facile oggi pomeriggio ed è finito il cinema», le parole di ieri di Giorgetti la dicono lunga sull’attuale (non)rapporto tra Salvini e l’ex Cavaliere: ci pensa poi oggi Giovanni Toti, Governatore ligure e massimo esponente di Forza Italia “vicino” alla Lega da tempo, a mettere ancora più sale nella ferita della frattura. In una intervista a Circo Massimo su Radio Capital, il presidente della Liguria avanza «Votare adesso sarebbe scellerato, credo che in qualche modo si dovrà fare un governo che magari duri un anno, due per sterilizzare anche le clausole di salvaguardia. Un governo politico che duri 5 anni non mi sembra facile». Non sono pochi oggi a pensare che Salvini stia pensando ad un modo drastico per porre fine all'alleanza e andare a chiudere l'accordo con Di Maio (che non attende altro, per poter iniziare l'esecutivo): gli scenari sono oscuri e le prossime mosse al momento ancora indecifrabili..

I PROSSIMI SCENARI “OSCURI”

Ma conviene a qualcuno allearsi in vista delle prossime Consultazioni? Al momento, vedendo i partiti e le prime reazioni dopo il buco nell’acqua del primo turno di colloqui al Colle, pare più No che Sì; ma i famosi “giorni di riflessione” imposti da Mattarella potrebbero servire a porre qualche ponte oppure un definitivo muro ai principali gruppi politici che pretendono la poltrona di Palazzo Chigi. Movimento 5 Stelle e Centrodestra, un’epopea che non sembra ancora destinata a concludersi ma che non riesce neanche a trovare un grimaldello utile a sfondare il muro delle ostilità. Secondo La Stampa Casaleggio starebbe studiando, magari con l’appoggio dei fedelissimi di Salvini a distanza (Giorgetti su tutti) un possibile nome “terzo” che possa far andare d’accordo tanto Di Maio quanto il segretario della Lega. Impresa non facile ma che terrebbe in forte considerazione lo stesso Mattarella che vorrebbe dare un Governo al Paese - ieri è apparso visibilmente preoccupato nelle breve dichiarazioni post-Consultazioni - in maniera stabile e con un impianto duraturo ben al di là di “pochi mesi” come ipotizzato da molti retroscenisti al Quirinale. In tutto questo ci sarebbe il Pd che ancora non è dato sapere quale posizione potrebbe avere in una ipotetica pressione del Colle per l’asse Di Maio-Martina: Berlusconi vorrebbe convincere (ma non ce la farà) Salvini a guardare verso Renzi, mentre Di Maio preferirebbe trattare per motivi “elettorali” con il Pd piuttosto che con la Lega, ma dopo averli insultati e sbeffeggiati per 5 anni è dura oggi trovare un accordo. Insomma, exit strategy assai complicata, a meno di colpi di “genio” improvvisi di Mattarella…

© Riproduzione Riservata.