Pd, Orlando vs Renzi/ "Lasci lavorare Martina o ritiri dimissioni": l'ex segretario opta per la linea dura

Pd, Orlando vs Renzi: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende Martina, l'ex segretario opta per la linea dura

Pd, Orlando vs Renzi (LaPresse)

Pd: Orlando vs Renzi, acque agitate in casa dem. Dopo la legislatura al governo, tra fratture interne e gli scontri con l’opposizione, il Partito Democratico è stato sonoramente sconfitto alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018: poco più del 18 per cento, surclassato da Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega vicina al sorpasso. La domanda che circola in casa Pd è sempre la stessa: il Partito Democratico è fallito? E, se sì, cosa succede ora? L’Huffington Post sottolinea che il Partito Democratico preconizzato da Prodi con l’Ulivo e battezzato da Veltroni al Lingotto non esiste più. Fallito il progetto di dare forma a un grande partito progressista contemporaneo e i colpevoli sono diversi: dagli stessi fondatori agli ultimi segretari, con il ‘rottamatore’ Matteo Renzi che ha deluso le grandi attese. E negli ultimi giorni sono proseguite le polemiche interne al partito: protagonisti Matteo Renzi, l’antagonista Andrea Orlando e il reggente Maurizio Martina.

PD: ORLANDO VS RENZI

Il giorno dopo la netta sconfitta alle elezioni politiche, Matteo Renzi ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico. Tutto è passato nelle mani di Maurizio Martina, Ministro all’Agricoltura e vice-segretario, divenuto reggente fino alla nomina del sostituto di Renzi. E’ lui a rappresentare i dem alle consultazioni ed a gestire le trattative per la formazione del nuovo governo, ma non sono mancate le intromissioni di Matteo Renzi. Intromissioni che non sono piaciute all’interno del partito, in particolare ad alcuni suoi storici oppositori. Tra questi Andrea Orlando, ministro della Giustizia e suo sfidante alle ultime primarie: “Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa di questa sconfitta non sia la sua, che sia la mia o dei cambiamenti climatici, allora deve decidere di ritirare le proprie dimissioni e continuare a esercitare il mandato avuto dagli elettori. Se invece, come ha detto, si assume non dico tutta la responsabilità ma almeno una quota significativa, e ne trae come conseguenza quella di arrivare alle dimissioni, allora deve consentire a chi pro tempore ha avuto l'incarico di poterlo esercitare”, le sue parole riportate da Repubblica. Un monito che certifica il clima di tensione in casa Pd…

© Riproduzione Riservata.