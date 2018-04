Salvini: “Berlusconi si scordi intesa con Pd”/ Vertice Centrodestra con Meloni: “Governo M5s-Renzi? Mamma mia”

Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. Governo M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari

08 aprile 2018 Niccolò Magnani

Vertice Centrodestra ad Arcore (LaPresse)

Oggi si tiene ad Arcore il vertice del Centrodestra con il trio al gran completo, Berlusconi, Salvini e Meloni dopo la richiesta ai quattro venti fatta dalla leader di Fratelli d’Italia dopo il primo giro di Consultazioni. Le distanze, le frizioni e le possibili fratture di questi ultimi giorni portano la coalizione che ha preso il 37% alle ultime Elezioni a doversi accordare per una linea comune in vista del secondo giro di Consultazioni da Mattarella, dove dovrebbero presentarsi insieme per provare in extrema ratio un incarico di Governo. Il problema sono sempre i numeri che mancano per una maggioranza e su chi potrebbe “colmare” questo gap: per Salvini deve essere il M5s, per Berlusconi il Pd (anche se non lo dice espressamente). Oggi in una intervista al Corriere della Sera, il leader del Carroccio prova a tracciare la “mappa” dei punti in programma oggi nel vertice e il messaggio al padre di casa di Arcore è chiarissimo: «A Berlusconi e Forza Italia dirò chiaramente di scordarsi di fare un governo con il Pd. Se c'è un tentativo da fare è col M5s, perché se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola, se voglio espellere i clandestini, non posso farlo con chi ci ha portato a questo punto». Le aperture fatte ieri da Luigi Di Maio su Repubblica al Partito Democratico fanno temere a Salvini che si allontani la possibilità di un accordo con i Cinque Stelle, per di più nel vedere gli odiati rivali dem in un’ipotetico governo (anche se Renzi e Martina continuano a smentire tutto e riferire l’esatto contrario, ndr). «Governo DI Maio-Renzi, 5Stelle-Pd? Mamma mia… Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasce un governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo», scrive su Facebook il segretario della Lega.

OGGI VERTICE CENTRODESTRA

Intanto il vertice atteso per oggi ad Arcore dovrebbe tenersi all’incirca dopo il pranzo che Salvini, Meloni e Berlusconi faranno all’interno della villa residenziale dell’ex Cavaliere: «Se l'Unione Europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà no grazie - twitta intanto il leader della Lega -. Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee». Nodo fondamentale, oltre al capire chi “proporre” a Mattarella in un ticket eventuale di governo a guida centrodestra, sarà il rapporto con l’Europa e le prossime scadenze che spettano all’Italia nei prossimi mesi. «È vero, quello è un nodo fondamentale. E non solo con Berlusconi. Io non posso andare al governo con chi fino ad oggi ha detto soltanto signorsì a Bruxelles. Di Maio ora dice che loro rimarranno fedeli all'Ue…», spiega Salvini sempre sul Corriere della Sera, prima di aggiungere ancora «l'ho detto anche a Mattarella: a breve ci saranno scadenze importanti, noi intendiamo rispettare gli accordi fino a quando garantiscono il benessere degli italiani. Se invece il rispetto dei parametri significasse chiusura di altre aziende, precariato e povertà, per noi non esiste». Una possibile ulteriore nota di allentamento però di Di Maio dal collega leghista lo riafferma lo stesso leader M5s stamani ad Aosta, «Da Arcore non può partire nessun cambiamento».

