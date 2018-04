Sondaggi Politici: quale alleanza di Governo?/ M5s-Lega al 46%, l’alternativa è tornare al voto

Sondaggi Elettorali Politici, quale alleanza di Governo? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra

08 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici verso il Governo (LaPresse)

DEMOPOLIS, QUALE ALLEANZA DI GOVERNO?

I nuovi sondaggi politici pubblicati da Demopolis hanno approfondito tra gli elettori la propria preferenza per quanto riguarda una possibile alleanza di Governo, appena conclusa la settimana di fallimento del primo giro di Consultazioni al Colle. Ebbene, gli italiani sono sempre più convinti - quasi uno ogni due - che un’asse tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini sia l’opzione migliore: il 46% pone il Governo Di Maio-Salvini in cima alle preferenze mentre la migliore alternativa resta ancora il ritorno alle urne (lo vuole il 27% degli intervistati di Demopolis). Al terzo posto troviamo un’alleanza tra M5s, Pd e Liberi e Uguali - al 18%, quasi tutti elettori di sinistra - mentre calano drasticamente le percentuali per un Governo “del Presidente” con tutti i partiti dentro (5%); chiude il Governo del Centrodestra (Salvini, Berlusconi, Meloni) assieme a Luigi Di Maio al 4%.

EUROMEDIA, INTENZIONI DI VOTO: M5S AL 34,6%

Per quanto riguarda invece le intenzioni di voto mostrate dal sondaggio di Euromedia, gli ultimi dati danno il Movimento 5 Stelle in ascesa fino al 34,6% su scala nazionale, mentre il Centrodestra totale resta ancora al 37,4% complessivamente, frutto del 19,4% della Lega (exploit e sorpasso al Pd, 17,6%), del 12,5% di Forza Italia in caduta e il 4,5% di Giorgia Meloni e FdI (1% per NcI). Per quanto riguarda il Centrosinistra totale resta ancora basso al 20,1%, con Civica Popolare allo 0,2%, +Europa all’1,4%, Insieme allo 0,5%. Chiudono i sondaggi di Euromedia, il dato che riguarda il partito di Laura Boldrini e Pietro Grasso Liberi e Uguali, ancorato ad un basso 3,2%, inferiore alla somma di tutti gli altri “mini-partiti”, al 4,7%.

