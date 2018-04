SALVINI, “CON DI MAIO INCONTRO PRE-CONSULTAZIONI”/ “Stop vertici Centrodestra: Governo con M5s o Elezioni”

Governo, Matteo Salvini "chiedo a Di Maio un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..

09 aprile 2018 Niccolò Magnani

Salvini, "Governo con Di Maio o elezioni" (LaPresse)

Matteo Salvini rilancia da Udine - dove ha presenziato all’apertura di una nuova sede della Lega con il candidato in Regione Friuli Massimo Fedriga - l’unica vera ipotesi di un Governo che allarghi le maglie del Centrodestra in grado di poter avere i numeri in Parlamento. «O si trova l’accordo con il Movimento 5 Stelle oppure si va alle urne», è il concetto rilanciato dal segretario della Lega che non vuole più sentire di vertici, incontri, trame e sottotrame (o almeno dice così a livello pubblico, come conferma indirettamente il “nemico” Maroni qui sotto..). «Non ci sono altri vertici del centrodestra, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», spiega a chi gli chiede di nuovi incontri con Berlusconi e Meloni che hanno posto una sorta di “veto” su eventuali accordi con il M5s (qui lo spieghiamo nel dettaglio, ndr). «Chiamerò Di Maio e gli chiederò un incontro - continua - volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto», spiega ancora un Salvini “carico” e pronto per le prossime Consultazioni.

LA “BOMBA” DI MARONI: “FARANNO SALTARE IL BANCO E SI ANDRÀ AL VOTO”

Secondo il leader del Centrodestra non è possibile andare in Parlamento senza aver un accordo con i Cinque Stelle, «I voti in parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle, se vogliono ragionare seriamente», visto che col Partito Democratico Salvini non intende fare alcun accordo, a differenza di quanto sostiene ad esempio Berlusconi. Poi lancia una sorta di ennesima stilettata contro il giovane leader M5s, che ieri aveva attaccato Salvini per essersi “condannarsi ad un futuro nefasto continuando a stare con Berlusconi”. «Se vuole ragionare o se preferisce il Pd, perché io ho visto che dice dialogo col Pd e anche con Renzi... auguri». Attenzione però a quanto avverte l’ex Governatore della Lombardia Roberto Maroni che, in una intervista a Repubblica, spiega il possibile scenario che si aprirà da qui a qualche giorno: «i due leader del centrodestra e dei Cinque Stelle faranno saltare il banco e a ottobre si tornerà alle urne», spiega un Maroni scatenato nel far evidenziare il possibile progetto del suo principale nemico politico, proprio il suo stesso segretario nel Carroccio. «Se io fossi Salvini o Di Maio non avrei dubbi - dice ancora l'ex Governatore lombardo - C'è una data già certa ed è il 26 maggio del 2019. Quel giorno si andrà a votare per le Europee, non si scappa. E se entro quel giorno non avranno fatto il reddito di cittadinanza e l'abolizione della legge Fornero i due leader perderanno la faccia. E un vagone di consensi. A loro conviene votare prima».

© Riproduzione Riservata.